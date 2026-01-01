Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мари Хамада
Mari Hamada
Киноафиша
Персоны
Мари Хамада
Мари Хамада
Mari Hamada
Дата рождения
27 декабря 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Кобе, Япония
Рост
152 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.3
Возвращение кота
(2002)
Билеты
7.0
Ребёнок айдола
(2024)
6.6
Инуясики
(2018)
Фильмография Мари Хамада
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Детектив
Драма
Комедия
Музыка
Мюзикл
Семейный
Сказка
Триллер
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2024
2018
2015
2014
2004
2002
Все
6
Фильмы
6
Актриса
6
7
Ребёнок айдола
Oshi no Ko: The Final Act
драма, фэнтези, музыка
2024, Япония
6.6
Инуясики
Inuyashiki
триллер, фантастика
2018, Япония
6.4
Маэстро!
Maesutoro!
драма, комедия, мюзикл
2015, Япония
4.7
Кошмарочка: Кино
Akumu Chan the Movie
детектив
2014, Япония
5.9
Кровь и кость
Blood and Bones / Chi to hone
драма
2004, Япония
7.3
Возвращение кота
Neko no Ongaeshi / Cat’s Return
сказка, семейный, фантастика, комедия, анимация, аниме
2002, Япония
Билеты
