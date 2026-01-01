Оповещения от Киноафиши
Мари Хамада Mari Hamada
Киноафиша Персоны Мари Хамада

Мари Хамада

Mari Hamada

Дата рождения
27 декабря 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Кобе, Япония
Рост
152 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Возвращение кота 7.3
Возвращение кота (2002)
Ребёнок айдола 7.0
Ребёнок айдола (2024)
Инуясики 6.6
Инуясики (2018)

Фильмография Мари Хамада

Жанр
Год
Ребёнок айдола 7
Ребёнок айдола Oshi no Ko: The Final Act
драма, фэнтези, музыка 2024, Япония
Инуясики 6.6
Инуясики Inuyashiki
триллер, фантастика 2018, Япония
Маэстро! 6.4
Маэстро! Maesutoro!
драма, комедия, мюзикл 2015, Япония
Кошмарочка: Кино 4.7
Кошмарочка: Кино Akumu Chan the Movie
детектив 2014, Япония
Кровь и кость 5.9
Кровь и кость Blood and Bones / Chi to hone
драма 2004, Япония
Возвращение кота 7.3
Возвращение кота Neko no Ongaeshi / Cat’s Return
сказка, семейный, фантастика, комедия, анимация, аниме 2002, Япония
