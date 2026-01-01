Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Лу Корфилд
Lu Corfield
Киноафиша
Персоны
Лу Корфилд
Лу Корфилд
Lu Corfield
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.2
Последнее танго в Галифаксе
(2012)
7.2
Показательный судебный процесс
(2021)
7.0
Долина смерти
(2025)
Фильмография Лу Корфилд
6.8
Ворона
драма, криминал, триллер
2025, Великобритания
7
Долина смерти
драма, комедия, криминал
2025, Великобритания
6.4
Красный король
криминал, триллер, детектив
2024, Великобритания
6.2
Наш дом
триллер
2022, Великобритания
7.2
Показательный судебный процесс
драма
2021, Великобритания
8.2
Последнее танго в Галифаксе
драма, комедия, мелодрама
2012, Великобритания
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