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Марти Кордеро
Martí Cordero
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Персоны
Марти Кордеро
Марти Кордеро
Martí Cordero
Дата рождения
22 января 2002
Возраст
24 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Гранольерс, Испания
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
6.5
Олимп
(2025)
5.7
Кто есть кто?
(2024)
Фильмография Марти Кордеро
6.5
Олимп
драма, мелодрама, спорт
2025, Испания
5.7
Кто есть кто?
¿Quién es quién?
комедия
2024, Испания
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