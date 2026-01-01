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Фильмография
Лиза Робинсон
Lisa Robinson
Киноафиша
Персоны
Лиза Робинсон
Лиза Робинсон
Lisa Robinson
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Романтическая актриса
Популярные фильмы
8.0
Чикаго в огне
(2012)
7.9
Черный список
(2013)
7.9
Новый Амстердам
(2018)
Фильмография Лиза Робинсон
7.2
Обратный отсчет
криминал, триллер
2025, США
Увожу невесту, я ей обещал!
вертикальный сериал, мелодрама
2025, США
Женитьба по ошибке
вертикальный сериал, мелодрама
2024, США
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2024, США
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6.9
Вызов
драма, криминал, триллер
2022, США
7.3
ФБР: Самые разыскиваемые преступники
драма, криминал
2020, США
7.5
Блудный сын
драма, криминал
2019, США
7.2
ФБР
драма, криминал
2018, США
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