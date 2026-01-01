Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лиза Робинсон Lisa Robinson
Киноафиша Персоны Лиза Робинсон

Лиза Робинсон

Lisa Robinson

Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Романтическая актриса

Популярные фильмы

Чикаго в огне 8.0
Чикаго в огне (2012)
Черный список 7.9
Черный список (2013)
Новый Амстердам 7.9
Новый Амстердам (2018)

Фильмография Лиза Робинсон

Обратный отсчет 7.2
Обратный отсчет
криминал, триллер 2025, США
Увожу невесту, я ей обещал!
Увожу невесту, я ей обещал!
вертикальный сериал, мелодрама 2025, США
Женитьба по ошибке
Женитьба по ошибке
вертикальный сериал, мелодрама 2024, США
Папа, я выберу нам маму
Папа, я выберу нам маму
вертикальный сериал, мелодрама 2024, США
Вызов 6.9
Вызов
драма, криминал, триллер 2022, США
ФБР: Самые разыскиваемые преступники 7.3
ФБР: Самые разыскиваемые преступники
драма, криминал 2020, США
Блудный сын 7.5
Блудный сын
драма, криминал 2019, США
ФБР 7.2
ФБР
драма, криминал 2018, США
Показать еще
Раскладную сушилку больше не ставят посреди комнаты и на балконе: ее замена почти не занимает места в доме
500 метров вглубь леса — мое золотое правило: корзинка ломится от ароматных и мясистых грибов
Шарлотка любит не корицу, а эту специю: пирог пахнет как в хорошей кондитерской и поднимается облаком
Без этих пяти фильмов лучшая часть GTA не стала бы шедевром: «Схватку» узнают все, а №5 уже оживает в GTA VI
Детективами радует не только НТВ: в сентябре смотрим 3 новинки от ТВЦ, пока ждем «Невский» и «Первый отдел»
Россияне не увидят новых «Мстителей» и «Дюну» в кинотеатрах — в России готовы попрощаться с «параллельным прокатом»
Пока «Трудно быть богом» только выходит, эта дорогущую экранизацию Стругацких уже вышла полностью: правда рейтинги подкачали
«На зарядку становись! Тест пройти не поленись!»: узнаете 5 советских фильмов о спорте по одному кадру?
До «Игры престолов» был другой сериал по Джорджу Мартину: Netflix снял космический хоррор и закрыл его после 1 сезона
5 почти идеальных европейских мини-сериалов Netflix, о которых зря забыли в 2026-м: в №3 ярче всех сияет Скарсгард-Пеннивайз
«Только смелым покоряются моря и тесты»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с моряком
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше