Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Нарыпонкамон Чайсэн
Narupornkamol Chaisang
Киноафиша
Персоны
Нарыпонкамон Чайсэн
Нарыпонкамон Чайсэн
Narupornkamol Chaisang
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.5
Заклятье сумерек
(2025)
6.1
Зомвивор
(2025)
6.1
Хозяин дома
(2024)
Фильмография Нарыпонкамон Чайсэн
6.1
Зомвивор
ужасы, дорама
2025, Таиланд
6.5
Заклятье сумерек
The Bride
ужасы, триллер
2025, Вьетнам
Смотреть трейлер
6.1
Хозяин дома
драма, триллер, детектив, мини-сериал, дорама
2024, Таиланд
5.6
Жуткий вторник
ужасы, дорама
2024, Таиланд
Показать еще
Какой будет погода осенью, предсказывают приметы на Медовый Спас: ждать бабье лето до ноября или раннюю зиму уже в октябре
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
«Нам, царям, за вредность надо тесты бесплатно давать!»: только отличники вспомнят всех королей из сказок СССР
Включила этот хоррор ради Ани Тейлор-Джой и звезды «Очень странных дел»: признаюсь, финал там похлеще «Острова проклятых»
Спрятаны в глубине Netflix, а оторваться невозможно: 10 сериалов для тех, кто уже пересмотрел все очевидные хиты типа «Игры в кальмара»
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Страшно, аж жуть: только те, кто знает Кинга наизусть, пройдут пугающе сложный тест на 6 из 6
В США «Титаник» собрал 2.2 млрд, но в России установил рекорд покруче: с ним попал в «Книгу Гиннесса»
«По мне, лучше "Вне кампуса"»: так говорят про свежий сериал Amazon – похож на «Внешние отмели», только всего 8 серий
После этих концовок сидишь и молчишь: 5 фильмов с сюжетными поворотами, которые невозможно выбросить из головы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить