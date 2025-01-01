Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Can Tarakçi
Can Tarakçi
Киноафиша
Персоны
Can Tarakçi
Can Tarakçi
Can Tarakçi
Дата рождения
3 февраля 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Водолей
Популярные фильмы
0.0
Невеста
(2024)
Фильмография Can Tarakçi
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2024
Все
1
Сериалы
1
Актер
1
Невеста
драма
2024, Турция
Толкин о них писал, но вскользь: мало кто знает, что даже среди гномов были предатели, вставшие на сторону Саурона
4 часа 48 минут чистого кайфа: аниме «Маг воды» покорил зрителей на 9,9 баллов — но дадут ли ему 2 сезон?
Он спасал людей на фронте, но не смог уберечь семью: НТВ запускает сериал «Марик», где герой возвращается из небытия
Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов
От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности
Ужастики — хит сезона: этот фильм по Кингу вышел 8 лет назад и собрал 704 млн, но опять лидирует в топе HBO
«Философия и ПТСР вместо экшена»: ИИ сравнил все сезоны «Алисы в Пограничье» — лучший вычислил мгновенно, а вы согласитесь?
«”Поднятие уровня” — не то пальто»: нейросеть нашла 3 идеальных малоизвестных аниме вместо скатившегося «Восхождения героя щита»
«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте
«Обезьяну-паука» забыть невозможно, а что насчет этих перлов? Выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» — от №2 почти стошнило
Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667