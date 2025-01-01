Can Tarakçi

Толкин о них писал, но вскользь: мало кто знает, что даже среди гномов были предатели, вставшие на сторону Саурона

4 часа 48 минут чистого кайфа: аниме «Маг воды» покорил зрителей на 9,9 баллов — но дадут ли ему 2 сезон?

Он спасал людей на фронте, но не смог уберечь семью: НТВ запускает сериал «Марик», где герой возвращается из небытия

Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов

От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности

Ужастики — хит сезона: этот фильм по Кингу вышел 8 лет назад и собрал 704 млн, но опять лидирует в топе HBO

«Философия и ПТСР вместо экшена»: ИИ сравнил все сезоны «Алисы в Пограничье» — лучший вычислил мгновенно, а вы согласитесь?

«”Поднятие уровня” — не то пальто»: нейросеть нашла 3 идеальных малоизвестных аниме вместо скатившегося «Восхождения героя щита»

«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте

«Обезьяну-паука» забыть невозможно, а что насчет этих перлов? Выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» — от №2 почти стошнило