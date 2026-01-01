Мейра Омар

История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности

«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы

В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ

«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило

Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине

«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»

Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии

«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе

Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник

Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей