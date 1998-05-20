Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Исак Калмрот Isac Calmroth
Киноафиша Персоны Исак Калмрот

Исак Калмрот

Isac Calmroth

Дата рождения
20 мая 1998
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Приход Марии-Магдалены, Швеция

Популярные фильмы

Гадкая сестра 7.2
Гадкая сестра (2025)
Абсолютное зло 0.0
Абсолютное зло (2023)

Фильмография Исак Калмрот

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 1 Сериалы 1 Актер 2
Гадкая сестра 7.2
Гадкая сестра Den stygge stesøsteren
комедия, драма, ужасы 2025, Дания / Норвегия / Польша / Швеция
Смотреть трейлер Рецензия
Билеты
Абсолютное зло
Абсолютное зло
драма 2023, Швеция
«Эта история вообще не о Сулеймане»: в Сети возмутились другим названием «Великолепного века» в Казахстане
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше