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Исак Калмрот
Isac Calmroth
Киноафиша
Персоны
Исак Калмрот
Исак Калмрот
Isac Calmroth
Дата рождения
20 мая 1998
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Приход Марии-Магдалены, Швеция
Популярные фильмы
7.2
Гадкая сестра
(2025)
Билеты
0.0
Абсолютное зло
(2023)
Фильмография Исак Калмрот
Жанр
Все
Драма
Комедия
Ужасы
Год
Все
2025
2023
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
7.2
Гадкая сестра
Den stygge stesøsteren
комедия, драма, ужасы
2025, Дания / Норвегия / Польша / Швеция
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
Абсолютное зло
драма
2023, Швеция
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