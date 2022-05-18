Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Валентин Гафт
Валентин Гафт
Valentin Gaft
О персоне
Фильмография
Статьи
Вопросы и ответы
Валентин Гафт
Valentin Gaft
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
2 сентября 1935
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
12 декабря 2020
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Валентин Гафт
Родился 2 сентября 1935 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Валентин Гафт
Подлец
комедия, драма
2015, Россия
0.0
Игра в джин
спектакль
2015, Россия
0.0
Монстры на каникулах 2
семейный, анимация, комедия
2015, США
7.0
Млечный путь
комедия
2015, Россия
5.0
Путь лидера: Огненная река
2013, Казахстан
5.0
Ёлки 3
комедия
2013, Россия
6.0
От винта 3D
анимация
2012, Россия
6.0
Утомленные солнцем 2: Предстояние
драма
2010, Германия / Россия / Франция
5.0
Все фильмы
Статьи о персоне
Вот почему Валентин Гафт не смог простить себе смерть дочери
Актер винит себя в самоубийстве самого близкого человека.
Написать
18 мая 2022 17:28
Кто играл Алену в «Чародеях»?
Роль молодой и обаятельной ведьмы Алены Саниной в «Чародеях» исполнила Александра Яковлева.
Написать
25 ноября 2021 16:39
Где в Суздале снимали «Чародеев»?
Главной съемочной локацией «Чародеев» в Суздале стал гостинично-туристический комплекс «Турцентр».
Написать
25 ноября 2021 15:49
Все статьи
Related video
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко