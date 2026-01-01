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Фильмография
Николь Гримаудо
Nicole Grimaudo
Киноафиша
Персоны
Николь Гримаудо
Николь Гримаудо
Nicole Grimaudo
Дата рождения
22 апреля 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.2
Холостые выстрелы
(2010)
7.2
Баария
(2009)
7.0
Холостяк в Италии
(2026)
Фильмография Николь Гримаудо
7
Холостяк в Италии
Solo Mio
комедия, мелодрама
2026, США
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6.1
Настоящие мужчины
комедия
2025, Италия
6.8
Диаманти
Diamanti
комедия, драма
2024, Италия
Смотреть трейлер
6.6
Лето 1990
драма, криминал
2023, Италия
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6.6
Здравствуй, папа
Buongiorno papà
драма, комедия
2013, Италия
Смотреть трейлер
4.9
Поцелуй на счастье
Baciato dalla fortuna
комедия
2011, Италия
7.3
Холостые выстрелы
Mine vaganti
драма, комедия, мелодрама
2010, Италия
Смотреть трейлер
7.2
Баария
Baaria
комедия, драма, исторический, военный
2009, Франция / Италия
Смотреть трейлер
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