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Николь Гримаудо
Николь Гримаудо Nicole Grimaudo
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Николь Гримаудо

Nicole Grimaudo

Дата рождения
22 апреля 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Холостые выстрелы 7.2
Холостые выстрелы (2010)
Баария 7.2
Баария (2009)
Холостяк в Италии 7.0
Холостяк в Италии (2026)

Фильмография Николь Гримаудо

Холостяк в Италии 7
Холостяк в Италии Solo Mio
комедия, мелодрама 2026, США
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Настоящие мужчины 6.1
Настоящие мужчины
комедия 2025, Италия
Диаманти 6.8
Диаманти Diamanti
комедия, драма 2024, Италия
Смотреть трейлер
Лето 1990 6.6
Лето 1990
драма, криминал 2023, Италия
Здравствуй, папа 6.6
Здравствуй, папа Buongiorno papà
драма, комедия 2013, Италия
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Поцелуй на счастье 4.9
Поцелуй на счастье Baciato dalla fortuna
комедия 2011, Италия
Холостые выстрелы 7.3
Холостые выстрелы Mine vaganti
драма, комедия, мелодрама 2010, Италия
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Баария 7.2
Баария Baaria
комедия, драма, исторический, военный 2009, Франция / Италия
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