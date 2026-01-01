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Скоро в прокате «Проект У»
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Фильмография
Ян Лью
Yang Liu
Киноафиша
Персоны
Ян Лью
Ян Лью
Yang Liu
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.7
Кроссфаер
(2020)
0.0
Дневник госпожи Чжао
(2024)
0.0
Папа, я выберу нам маму
(2024)
Фильмография Ян Лью
Дневник госпожи Чжао
мелодрама
2024, Китай
Папа, я выберу нам маму
вертикальный сериал, мелодрама
2024, США
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7.7
Кроссфаер
драма, боевик, спорт, дорама
2020, Китай
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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