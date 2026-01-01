Мэтт Флинн

Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого

Кладу лист бумаги в холодильник перед отпуском: результат просто поразил - не зря так делают все европейцы

Сосновые иголки засыпаю солью — все лето и осень радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для умных хозяек

Устюгов крут не только в «Ментовских войнах»: этот детектив с ним так затягивает, что «через 10 минут кусок в горло не лезет»

«Категорически рекомендую к просмотру»: новая августовская фантастика про биожену уже вышла на Amazon Prime Video и Apple TV

Если бы «Клон» переехал из Рио в Россию, то эти актеры непременно получили роли: Лукас — Стас Бондаренко

Что посмотреть прямо сейчас? 3 свежих российских сериала, от которых не отлипнуть — все с высоким рейтингом (№3 для фанатов Паламарчука)

Забудьте вы уже про «Игру престолов»: эти 5 сериалов HBO цепляют не меньше – у каждого оценка 8+ на IMDb

Тяжело в учении — легко в тесте (но не всем): только знатоки классики СССР угадают 6 военных фильмов по кадру

«Воронины» вышли уже 16 лет назад: самое время взглянуть, как изменились актеры за долгие годы (фото)