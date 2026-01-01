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Фильмография
Янник Вергара
Yannick Vergara
Киноафиша
Персоны
Янник Вергара
Янник Вергара
Yannick Vergara
Дата рождения
23 мая 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Баракальдо, Испания
Актерское амплуа
Актер озвучки
Популярные фильмы
6.1
Зверолюция
(2026)
Фильмография Янник Вергара
6.1
Зверолюция
Evolution
анимация
2026, Испания
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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