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Фильмография
Мартин Перальта
Martín Peralta
Киноафиша
Персоны
Мартин Перальта
Мартин Перальта
Martín Peralta
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.0
Мы, жертвы
(2021)
0.0
Гнев
(2026)
Фильмография Мартин Перальта
Гнев
драма, боевик, триллер
2026, США
7
Мы, жертвы
драма, криминал, мини-сериал
2021, Мексика
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