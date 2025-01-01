Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Ами Косимидзу
Ami Koshimizu
Киноафиша
Персоны
Ами Косимидзу
Ами Косимидзу
Ami Koshimizu
Дата рождения
15 февраля 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Токио, Япония
Рост
168 см
Цвет глаз
карий
Популярные фильмы
9.8
Монолог фармацевта
(2023)
7.5
Ночь коротка, гуляй, девчонка
(2017)
7.4
Красавица-воин Сейлор Мун: Космос
(2023)
Фильмография Ами Косимидзу
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Мистика
Приключения
Триллер
Ужасы
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2025
2023
2022
2021
2018
2017
2014
2013
2009
2008
2006
2005
Все
19
Фильмы
3
Сериалы
16
Актриса
19
Кошачий глаз
аниме , боевик, комедия
2025, Япония
7.1
Детектив Конан: Одноглазый флэшбэк
Meitantei Conan: Sekigan no Flashback
боевик, анимация, детектив
2025, Япония
9.8
Монолог фармацевта
драма, аниме , мелодрама
2023, Япония
Эльф Эдомаэ
аниме , комедия, фэнтези
2023, Япония
7.4
Красавица-воин Сейлор Мун: Космос
Gekijoban Bishojo Senshi Sailor Moon Cosmos
боевик, приключения, анимация
2023, Япония
Берди винг: История гольфисток
аниме
2022, Япония
Ликорис Рикоил
комедия, боевик, аниме
2022, Япония
Мои девушки
комедия, аниме , мелодрама
2021, Япония
Человек-дьявол: Плакса
боевик, аниме , фэнтези
2018, Япония
7.5
Ночь коротка, гуляй, девчонка
Yoru wa mijikashi aruke yo otome
приключения, анимация, комедия, аниме
2017, Япония
Крест Анж: Танец ангела с драконом
боевик, аниме , фантастика
2014, Япония
7
Убить или быть убитым
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2013, Япония
Когда плачут чайки
аниме , ужасы, триллер, мистика
2009, Япония
Спецкласс «А»
комедия, аниме
2008, Япония
Волчица и пряности
драма, приключения, аниме , фэнтези
2008, Япония/США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Код Гиас: Восставший Лелуш
драма, боевик, аниме , фантастика
2006, Япония
Ди.Грэй-мен
боевик, аниме , фэнтези
2006, Япония
Кровь+
боевик, приключения, аниме , ужасы
2005, Япония
Нелюбимый
драма, боевик, аниме , мелодрама
2005, Япония
Настоящим героем в «Пятом элементе» оказался неудачник Корбен: именно его Люк Бессон наделил даром
100 000 000 просмотров и это только начало: «Ландыши» уже называют главным сериалом года, но что известно о 2 сезоне?
У «Школьного автобуса» с МакКонахи 92% на RT: новинка от Apple TV+ основана на настоящей катастрофе и реальных людях
«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»
Худшая глава антологии: Мерфи сел в лужу с «Монстр: История Эда Гейна» — маньяка превратили в икону
Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо
Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать
10 очков Гриффиндору: тест на знание мемов по «Гарри Поттеру» на 5 из 5 пройдут только миллениалы
«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат
На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ
«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667