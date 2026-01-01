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Фильмография
Чон Сан-хун
Jeong Sang-hoon
Киноафиша
Персоны
Чон Сан-хун
Чон Сан-хун
Jeong Sang-hoon
Дата рождения
9 сентября 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.6
Мерцающий арбуз
(2023)
7.5
Моя жизнь снова
(2022)
7.4
Экстренное расследование
(2020)
Фильмография Чон Сан-хун
7.1
Детективный салон
драма, комедия, детектив, дорама
2025, Южная Корея
5.2
Два, три, призрак, приди!
The Ghost Game
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.7
Босс
Boss
боевик, комедия
2025, Южная Корея
8.6
Мерцающий арбуз
комедия, драма, фэнтези, дорама
2023, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.5
Моя жизнь снова
драма, боевик, фантастика, дорама
2022, Южная Корея
6.1
Децибел
Desibel
боевик, драма, ужасы
2022, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Изменишь мне – умрешь!
комедия, триллер, детектив, дорама
2020, Южная Корея
7.4
Экстренное расследование
драма, боевик, криминал, мини-сериал, дорама
2020, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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