Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чон Сан-хун
Чон Сан-хун Jeong Sang-hoon
Киноафиша Персоны Чон Сан-хун

Чон Сан-хун

Jeong Sang-hoon

Дата рождения
9 сентября 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Мерцающий арбуз 8.6
Мерцающий арбуз (2023)
Моя жизнь снова 7.5
Моя жизнь снова (2022)
Экстренное расследование 7.4
Экстренное расследование (2020)

Фильмография Чон Сан-хун

Детективный салон 7.1
Детективный салон
драма, комедия, детектив, дорама 2025, Южная Корея
Два, три, призрак, приди! 5.2
Два, три, призрак, приди! The Ghost Game
ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
Смотреть трейлер
Босс 5.7
Босс Boss
боевик, комедия 2025, Южная Корея
Мерцающий арбуз 8.6
Мерцающий арбуз
комедия, драма, фэнтези, дорама 2023, Южная Корея
Моя жизнь снова 7.5
Моя жизнь снова
драма, боевик, фантастика, дорама 2022, Южная Корея
Децибел 6.1
Децибел Desibel
боевик, драма, ужасы 2022, Южная Корея
Изменишь мне – умрешь! 7.1
Изменишь мне – умрешь!
комедия, триллер, детектив, дорама 2020, Южная Корея
Экстренное расследование 7.4
Экстренное расследование
драма, боевик, криминал, мини-сериал, дорама 2020, Южная Корея
Показать еще
Подсмотрела у финнов метод утепления дома: полы теплые даже в -40 без труб и электричества — осенью и зимой не мерзну
Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах
С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта
Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»
«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»
Что, если бы «Первый отдел» сняли в 1979-м? Нашли советских «двойников» Брагина и Шибанова — детектив получился бы в разы мрачнее
«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная
Спустя 29 лет «Титаник» пал ниже некуда: фильм-катастрофа проиграл боевику про американского нищего студента
СССР добрался до Арракиса: 3 «русские» детали «Дюны», которые можно легко пропустить
Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей
Август прощается громко: 10 российских сериалов, которые вышли в последние дни лета — затягивают не по-детски
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше