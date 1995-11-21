Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Аарон Альтарас
Aaron Altaras
Киноафиша
Персоны
Аарон Альтарас
Аарон Альтарас
Aaron Altaras
Дата рождения
21 ноября 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Берлин, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.8
Неортодоксальная
(2020)
7.4
Цвайфлеры
(2024)
7.1
Очки Тито
(2014)
Фильмография Аарон Альтарас
Жанр
Все
Документальный
Драма
Исторический
Приключения
Триллер
Год
Все
2024
2021
2020
2014
Все
4
Фильмы
2
Сериалы
2
Актер
4
7.4
Цвайфлеры
Die Zweiflers
драма
2024, Германия
Дикая республика
драма, приключения, триллер
2021, Германия
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
7.8
Неортодоксальная
драма
2020, США
7.1
Очки Тито
Titos Brille
документальный, исторический
2014, Германия
Жуткие стены — это не выдумка? Вот на каких реальных событиях основана легендарная «Атака титанов»
Звезда «Игры престолов» снова в деле: Софи Тернер снялась в криминальном мини-сериале «Ограбление» от Amazon — всего 6 эпизодов
Тизер 3 сезона «Дома дракона» расставил все по местам: вот почему Мартин разругался с HBO
Каверин снова в промахе, опера действуют странно, полковники бегают по улицам: что не так с полицией в «Первом отделе 5»
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667