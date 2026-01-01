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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Мири Месика
Miri Mesika
Киноафиша
Персоны
Мири Месика
Мири Месика
Miri Mesika
Дата рождения
3 мая 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
6.9
Храбрый Давид
(2025)
Билеты
6.7
Три матери
(2006)
6.1
Неугомонный
(2008)
Фильмография Мири Месика
6.9
Храбрый Давид
David
приключения, анимация, драма
2025, США / ЮАР
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Билеты
6.1
Неугомонный
Restless
драма
2008, Израиль / Германия / Франция / Канада / Бельгия
6.7
Три матери
Shalosh Ima'ot / Three Mothers
драма
2006, Израиль
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