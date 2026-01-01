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Мири Месика
Мири Месика Miri Mesika
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Мири Месика

Miri Mesika

Дата рождения
3 мая 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Актер озвучки

Популярные фильмы

Храбрый Давид 6.9
Храбрый Давид (2025)
Три матери 6.7
Три матери (2006)
Неугомонный 6.1
Неугомонный (2008)

Фильмография Мири Месика

Храбрый Давид 6.9
Храбрый Давид David
приключения, анимация, драма 2025, США / ЮАР
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Билеты
Неугомонный 6.1
Неугомонный Restless
драма 2008, Израиль / Германия / Франция / Канада / Бельгия
Три матери 6.7
Три матери Shalosh Ima'ot / Three Mothers
драма 2006, Израиль
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