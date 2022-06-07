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Дженнифер Джейсон Ли

Jennifer Jason Leigh
Дженнифер Джейсон Ли
Дженнифер Джейсон Ли Jennifer Jason Leigh
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Дата рождения
5 февраля 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
160 см
Личные связи
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
были в отношениях Ноа Баумбак
Ноа Баумбак
были в браке
Биография Дженнифер Джейсон Ли

Содержание:

Дженнифер Джейсон Ли – Фильмы
  - Дженнифер Джейсон Ли – «Омерзительная восьмерка»
Личная жизнь Дженнифер Джейсон Ли

Дженнифер Джейсон Ли родилась 5 февраля 1962 года в Голливуде, штат Калифорния в актерской семье Вика Морроу и сценаристки Барбары Тёрнер, евреев по происхождению. При рождении ее назвали Дженнифер Ли Морроу, однако в последствии актриса сменила имя, чтобы не ассоциироваться со знаменитым отцом. Среднее имя Дженнифер позаимствовала у друга семьи – Джейсона Робардса. Все детство Дженнифер провела на съемочных площадках, поэтому ни дня не сомневалась, что хочет стать актрисой. Она посещала актерские курсы Ли Страсберга, и сниматься начала еще в 9 лет.

Дженнифер Джейсон Ли – Фильмы

Свои первые роли актриса сыграла на телевидении в малозаметных проектах. Но уже в 1982 году получила первое признание, сыграв главную роль в подростковой комедии  «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай», где также снимался Шон Пенн. В 1989 году Дженнифер получила роль проститутки в фильме «Последний поворот на Бруклин», после чего сыграла в фильмах «Майами Блюз» и «Кайф».

В 1992 Джейсон Ли получил премию MTV как лучший злодей за роль в фильме «Одинокая белая женщина». Критики тогда тоже высоко оценили игру актрисы. Среди знаковых ролей Дженнифер можно также выделить картины «Миссис Паркер и порочный круг», где она перевоплотилась в Дороти Паркер, «Долорес Клэйборн» и «Экзистенция» Дэвида Кроненберга. Известно, что ради этого фильма актриса отказалась от роли в «С широко закрытыми глазами» Кубрика. Дженнифер потом не раз отказывалась от ролей, которые принесли огромный успех другим актрисам: в «Красотке», «Призраке», «Ночах буги» и «Играх разума».

Дженнифер Джейсон Ли – «Омерзительная восьмерка»

В 2015 году Дженнифер получила роль в новом проекте Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка» с Сэмюэлем Л. Джексоном и Куртом Расселом в главных ролях, и ее игра поразила не только зрителей, но и членов Киноакадемии, номинировавших ее на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. В тот год картина получила награду лишь за лучший саундтрек, зато Национальный совет кинокритиков США присудил победу именно Джейсон Ли.

В 2017 году Дженнифер сыграла в новом сезоне сериала «Твин Пикс», постановкой которого занялся лично Дэвид Линч после многих лет молчания.

Личная жизнь Дженнифер Джейсон Ли

В молодости у нее был роман с Робертом Дауни-младшим. С 2005 по 2013 годы Дженнифер была замужем за режиссером Ноа Баумбахом, от которого у нее есть сын Ромер (2010 г.р). Его актриса родила в 48 лет. Сейчас свою личную жизнь актриса тщательно оберегает.

Интересные факты о Дженнифер Джейсон Ли
  • Родители Дженнифер развелись, когда ей было два года.
  • В 1989 году журнал Harper’s Bazaar включил актрису в десятку самых привлекательных женщин Америки.
  • Своего первого и единственного ребенка она родила в 48 лет.
  • У актрисы нет аккаунтов в соцсетях.
Фильмография Дженнифер Джейсон Ли
Неспящие
Неспящие
драма, фантастика, триллер 2021, США
4.0
В чужой шкуре
В чужой шкуре
ужасы, фантастика, триллер 2020, Великобритания / Канада
6.0
Vox Lux
Vox Lux
мюзикл, драма 2019, США
6.0
Однажды... Тарантино
Однажды... Тарантино
документальный 2019, США
6.0
Белый парень Рик
Белый парень Рик
криминал, драма 2018, США
7.0
Хорошее время
Хорошее время
драма, криминал 2017, США
8.0
Аннигиляция
Аннигиляция
фантастика, фэнтези, боевик 2017, США / Великобритания
5.0
Ужас Амитивилля: Пробуждение
Ужас Амитивилля: Пробуждение
ужасы, триллер 2017, США
6.0
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Фотографии Дженнифер Джейсон Ли Все фотографии
Дженнифер Джейсон Ли Дженнифер Джейсон Ли Дженнифер Джейсон Ли Дженнифер Джейсон Ли
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7 июня 2022 12:46
Сэм сталкивается с новыми проблемами в трейлере финального сезона сериала «Нетипичный» Главный герой покидает дом ради учебы.
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15 июня 2021 12:23
Джулианна Мур разрывается между реальным и воображаемым в трейлере мистического триллера «История Лизи» Сериал является экранизацией одноименного романа Стивена Кинга.
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12 мая 2021 10:41
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Связи
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший Robert Downey Jr.
были в отношениях Ноа Баумбак
Ноа Баумбак Noah Baumbach
были в браке
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