Содержание:

Дженнифер Джейсон Ли – Фильмы

- Дженнифер Джейсон Ли – «Омерзительная восьмерка»

Личная жизнь Дженнифер Джейсон Ли

Дженнифер Джейсон Ли родилась 5 февраля 1962 года в Голливуде, штат Калифорния в актерской семье Вика Морроу и сценаристки Барбары Тёрнер, евреев по происхождению. При рождении ее назвали Дженнифер Ли Морроу, однако в последствии актриса сменила имя, чтобы не ассоциироваться со знаменитым отцом. Среднее имя Дженнифер позаимствовала у друга семьи – Джейсона Робардса. Все детство Дженнифер провела на съемочных площадках, поэтому ни дня не сомневалась, что хочет стать актрисой. Она посещала актерские курсы Ли Страсберга, и сниматься начала еще в 9 лет.

Дженнифер Джейсон Ли – Фильмы

Свои первые роли актриса сыграла на телевидении в малозаметных проектах. Но уже в 1982 году получила первое признание, сыграв главную роль в подростковой комедии «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай», где также снимался Шон Пенн. В 1989 году Дженнифер получила роль проститутки в фильме «Последний поворот на Бруклин», после чего сыграла в фильмах «Майами Блюз» и «Кайф».

В 1992 Джейсон Ли получил премию MTV как лучший злодей за роль в фильме «Одинокая белая женщина». Критики тогда тоже высоко оценили игру актрисы. Среди знаковых ролей Дженнифер можно также выделить картины «Миссис Паркер и порочный круг», где она перевоплотилась в Дороти Паркер, «Долорес Клэйборн» и «Экзистенция» Дэвида Кроненберга. Известно, что ради этого фильма актриса отказалась от роли в «С широко закрытыми глазами» Кубрика. Дженнифер потом не раз отказывалась от ролей, которые принесли огромный успех другим актрисам: в «Красотке», «Призраке», «Ночах буги» и «Играх разума».

Дженнифер Джейсон Ли – «Омерзительная восьмерка»

В 2015 году Дженнифер получила роль в новом проекте Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка» с Сэмюэлем Л. Джексоном и Куртом Расселом в главных ролях, и ее игра поразила не только зрителей, но и членов Киноакадемии, номинировавших ее на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. В тот год картина получила награду лишь за лучший саундтрек, зато Национальный совет кинокритиков США присудил победу именно Джейсон Ли.

В 2017 году Дженнифер сыграла в новом сезоне сериала «Твин Пикс», постановкой которого занялся лично Дэвид Линч после многих лет молчания.

Личная жизнь Дженнифер Джейсон Ли

В молодости у нее был роман с Робертом Дауни-младшим. С 2005 по 2013 годы Дженнифер была замужем за режиссером Ноа Баумбахом, от которого у нее есть сын Ромер (2010 г.р). Его актриса родила в 48 лет. Сейчас свою личную жизнь актриса тщательно оберегает.