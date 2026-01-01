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Ян Шицзэ Yang Shize
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Ян Шицзэ

Yang Shize

Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Тепло холодной ночи 7.4
Тепло холодной ночи (2023)
Я могу тебя любить 7.2
Я могу тебя любить (2023)
Записки об утреннем снеге 0.0
Записки об утреннем снеге (2025)

Фильмография Ян Шицзэ

Записки об утреннем снеге
Записки об утреннем снеге
мелодрама, детектив, драма, дорама 2025, Китай
Тепло холодной ночи 7.4
Тепло холодной ночи
боевик, мелодрама, мистика, дорама 2023, Китай
Я могу тебя любить 7.2
Я могу тебя любить
драма, комедия, мелодрама, дорама 2023, Китай
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