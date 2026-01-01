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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Фильмография
Ян Шицзэ
Yang Shize
Киноафиша
Персоны
Ян Шицзэ
Ян Шицзэ
Yang Shize
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.4
Тепло холодной ночи
(2023)
7.2
Я могу тебя любить
(2023)
0.0
Записки об утреннем снеге
(2025)
Фильмография Ян Шицзэ
Записки об утреннем снеге
мелодрама, детектив, драма, дорама
2025, Китай
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.4
Тепло холодной ночи
боевик, мелодрама, мистика, дорама
2023, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.2
Я могу тебя любить
драма, комедия, мелодрама, дорама
2023, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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