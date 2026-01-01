Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Никита Языков
Nikita Yazykov
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Персоны
Никита Языков
Никита Языков
Nikita Yazykov
Актерское амплуа
Романтический герой
В каком театре играет
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке
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Популярные фильмы
0.0
Война и мир
Фильмография Никита Языков
Война и мир
исторический, военный, мелодрама
, Россия
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Другие проекты Никита Языков
16+
Разбойники
Билеты
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