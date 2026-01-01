Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Мануэль Вега
Manu Vega
Киноафиша
Персоны
Мануэль Вега
Мануэль Вега
Manu Vega
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
6.0
Омен. Обличье зла
(2026)
5.9
Стул
(2026)
5.5
Иллюзия убийства
(2025)
Билеты
Фильмография Мануэль Вега
Плохой сын
El mal hijo
драма
2026, Испания
6
Омен. Обличье зла
El vestido
ужасы
2026, Испания
Смотреть трейлер
Петрос эни
Pétros ení
документальный
2026, Испания
5.9
Стул
La silla
ужасы
2026, Испания
5.5
Иллюзия убийства
Reversión
детектив, триллер
2025, Испания / Доминиканская Республика
Смотреть трейлер
Билеты
5.2
Яростный волк
Lobo Feroz
драма, ужасы, триллер
2022, Аргентина / Испания / Уругвай
Смотреть трейлер
Глухая ночь
La noche cerrada
драма
, Испания
Показать еще
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
Помешалась на автоковриках из «Фикс Прайса»: 5 способов использовать их на даче — для машины уже ничего не осталось
«Категорически рекомендую к просмотру»: новая августовская фантастика про биожену уже вышла на Amazon Prime Video и Apple TV
Устюгов крут не только в «Ментовских войнах»: этот детектив с ним так затягивает, что «через 10 минут кусок в горло не лезет»
Этот сериал HBO стоил в 4 раза дешевле «Игры престолов»: теперь его называют «шедевром наравне с "Сопрано"»
Даже у Okko бывают провалы: сразу у 6 худших российских сериалов в истории – позорный рейтинг 5/10 (а ведь там и Нагиев, и Янковский)
Забудьте вы уже про «Игру престолов»: эти 5 сериалов HBO цепляют не меньше – у каждого оценка 8+ на IMDb
Громкая премьера на НТВ со звездой «Шефа» — и формула уже проверенная: в 90-х этот криминальный хит смотрела вся страна
Включил в полночь, залип до двух: «Супергерл» от DC не шедевр, но и жалких 5,6 не заслужила — рецензия
«Я чуть кресло не протёр»: 1,67 млрд долларов за десять дней не спасли нового «Человека-паука» от жёсткой критики
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить