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Мануэль Вега
Мануэль Вега Manu Vega
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Мануэль Вега

Manu Vega

Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Омен. Обличье зла 6.0
Омен. Обличье зла (2026)
Стул 5.9
Стул (2026)
Иллюзия убийства 5.5
Иллюзия убийства (2025)

Фильмография Мануэль Вега

Плохой сын
Плохой сын El mal hijo
драма 2026, Испания
Омен. Обличье зла 6
Омен. Обличье зла El vestido
ужасы 2026, Испания
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Петрос эни
Петрос эни Pétros ení
документальный 2026, Испания
Стул 5.9
Стул La silla
ужасы 2026, Испания
Иллюзия убийства 5.5
Иллюзия убийства Reversión
детектив, триллер 2025, Испания / Доминиканская Республика
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Яростный волк 5.2
Яростный волк Lobo Feroz
драма, ужасы, триллер 2022, Аргентина / Испания / Уругвай
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Глухая ночь
Глухая ночь La noche cerrada
драма , Испания
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