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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Морган Оэй
Morgan Oey
Киноафиша
Персоны
Морган Оэй
Морган Оэй
Morgan Oey
Дата рождения
25 мая 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Сингкаванг, Индонезия
Рост
178 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.4
Затерянный в центре внимания
(2025)
7.1
Осада в Букит-Дури
(2025)
6.9
Призрак в клетке
(2026)
Билеты
Фильмография Морган Оэй
6.9
Призрак в клетке
Ghost in the Cell
комедия, ужасы, триллер
2026, Индонезия / Южная Корея
Смотреть трейлер
Билеты
7.1
Осада в Букит-Дури
Pengepungan di Bukit Duri
боевик, криминал, драма
2025, Индонезия / США
7.4
Затерянный в центре внимания
Lupa Daratan
комедия, драма
2025, Индонезия
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