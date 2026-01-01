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Лидия Шевченко Lidiya Shevchenko
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Лидия Шевченко

Lidiya Shevchenko

Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Романтическая актриса
В каком театре играет

Популярные фильмы

Комитет 7.4
Комитет (2023)
Пилигрим 6.2
Пилигрим (2023)
5.5
Четвертый

Фильмография Лидия Шевченко

Комитет 7.4
Комитет
драма 2023, Россия
Пилигрим 6.2
Пилигрим
драма, криминал, детектив 2023, Россия
Дитя раздора
Дитя раздора
мелодрама 2023, Россия
5.5
Четвертый
ужасы , Россия
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Другие проекты Лидия Шевченко
Король Лир
16+

Король Лир

Билеты
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