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Лидия Шевченко
Lidiya Shevchenko
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Лидия Шевченко
Лидия Шевченко
Lidiya Shevchenko
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Романтическая актриса
В каком театре играет
Театр им. Ленсовета
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Популярные фильмы
7.4
Комитет
(2023)
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5.5
Четвертый
Фильмография Лидия Шевченко
7.4
Комитет
драма
2023, Россия
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.2
Пилигрим
драма, криминал, детектив
2023, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Дитя раздора
мелодрама
2023, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.5
Четвертый
ужасы
, Россия
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Другие проекты Лидия Шевченко
16+
Король Лир
Билеты
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