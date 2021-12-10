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Бен Сэфди
Бен Сэфди
Ben Safdie
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Бен Сэфди
Ben Safdie
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Биография Бена Сэфди
Родился в 1986 году. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Бена Сэфди
Лакричная пицца
комедия, драма
2021, США
8.0
Фрагменты женщины
драма
2020, Канада / Венгрия / США
6.0
Неограненные алмазы
криминал, драма, комедия
2019, США
7.0
Хорошее время
драма, криминал
2017, США
8.0
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Флоренс Пью, Рами Малек и Бенни Сэфди пополнили актерский состав нового фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер»
В проекте также заняты Киллиан Мёрфи, Роберт Дауни — младший, Эмили Блант и Мэтт Дэймон.
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10 декабря 2021 11:09
Пол Томас Андерсон представил трейлер своего нового фильма «Лакричная пицца»
В картине сыграли сын Филипа Сеймура Хоффмана и Брэдли Купер.
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28 сентября 2021 10:29
Новый фильм Пола Томаса Андерсона обзавелся официальным названием
Оно служит отсылкой к 70-м годам прошлого века.
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13 сентября 2021 09:34
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