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Марта Келлер Marthe Keller
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Марта Келлер

Marthe Keller

Дата рождения
28 января 1945
Возраст
81 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Одна жизнь 8.2
Одна жизнь (2023)
Марс Экспресс 7.7
Марс Экспресс (2023)
Молодая Екатерина 7.6
Молодая Екатерина (1991)

Фильмография Марта Келлер

Одна жизнь 8.2
Одна жизнь One Life
биография, драма, исторический 2023, Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Марс Экспресс 7.7
Марс Экспресс Mars Express
боевик, анимация, детектив 2023, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Все любят Жанну 6.3
Все любят Жанну Tout le monde aime Jeanne
комедия, драма, мелодрама 2022, Бельгия / Франция / Португалия
Сестренка 6.7
Сестренка Schwesterlein
драма 2020, Швейцария / Германия
Невероятная 5.5
Невероятная The Staggering Girl
короткометражный, драма 2019, Италия
Смотреть трейлер Рецензия
Романовы 6.8
Романовы
драма, исторический, мини-сериал 2018, США
Экономика пары 6.5
Экономика пары L'économie du couple
драма 2016, Франция / Бельгия
Мизерере 5.7
Мизерере La marque des anges - Miserere
триллер 2013, Франция / Бельгия
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