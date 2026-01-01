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Марта Келлер
Marthe Keller
Киноафиша
Персоны
Марта Келлер
Марта Келлер
Marthe Keller
Дата рождения
28 января 1945
Возраст
81 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
8.2
Одна жизнь
(2023)
7.7
Марс Экспресс
(2023)
7.6
Молодая Екатерина
(1991)
Фильмография Марта Келлер
8.2
Одна жизнь
One Life
биография, драма, исторический
2023, Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
7.7
Марс Экспресс
Mars Express
боевик, анимация, детектив
2023, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
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6.3
Все любят Жанну
Tout le monde aime Jeanne
комедия, драма, мелодрама
2022, Бельгия / Франция / Португалия
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6.7
Сестренка
Schwesterlein
драма
2020, Швейцария / Германия
5.5
Невероятная
The Staggering Girl
короткометражный, драма
2019, Италия
Смотреть трейлер
Рецензия
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6.8
Романовы
драма, исторический, мини-сериал
2018, США
6.5
Экономика пары
L'économie du couple
драма
2016, Франция / Бельгия
5.7
Мизерере
La marque des anges - Miserere
триллер
2013, Франция / Бельгия
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