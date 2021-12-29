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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Ли Кронина
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Фильмография Ли Кронина
Другой
ужасы
2018, Ирландия
5.0
Evil Dead Rise
фэнтези, ужасы
, США
0.0
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New Line Cinema готовит новую часть «Зловещих мертвецов»
Фильм будет основан не на перезапуске 2013 года, а на оригинальной трилогии.
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29 декабря 2021 14:14
Брюс Кэмпбелл объяснил, почему он не намерен возвращаться к роли Эша из франшизы «Зловещие мертвецы»
Он с трудом вынес съемки в сериале «Эш против Зловещих мертвецов».
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29 ноября 2021 14:42
Режиссер Ли Кронин сообщил об окончании съемок новой части «Зловещих мертвецов»
Также постановщик поделился порцией фотографий со съемок.
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27 октября 2021 10:26
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