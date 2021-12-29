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Ли Кронин

Lee Cronin
Ли Кронин
Ли Кронин Lee Cronin
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Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Ли Кронина

Фильмография Ли Кронина
Другой
Другой
ужасы 2018, Ирландия
5.0
Evil Dead Rise
фэнтези, ужасы , США
0.0
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New Line Cinema готовит новую часть «Зловещих мертвецов» Фильм будет основан не на перезапуске 2013 года, а на оригинальной трилогии.
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29 декабря 2021 14:14
Брюс Кэмпбелл объяснил, почему он не намерен возвращаться к роли Эша из франшизы «Зловещие мертвецы» Он с трудом вынес съемки в сериале «Эш против Зловещих мертвецов».
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29 ноября 2021 14:42
Режиссер Ли Кронин сообщил об окончании съемок новой части «Зловещих мертвецов» Также постановщик поделился порцией фотографий со съемок. 
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27 октября 2021 10:26
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