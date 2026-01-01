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Фильмография
Эва Льорач
Eva Llorach
Киноафиша
Персоны
Эва Льорач
Эва Льорач
Eva Llorach
Дата рождения
3 апреля 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Мурсия, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
6.6
Диско, Ибица, локоми
(2024)
6.6
Тело в огне
(2023)
5.4
Общее место
(2024)
Фильмография Эва Льорач
5.3
Иллюзия убийства
Reversión
детектив, триллер
2025, Испания / Доминиканская Республика
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.6
Диско, Ибица, локоми
Disco, Ibiza, Locomía
биография, драма, музыка
2024, Испания
5.4
Общее место
Un lugar común
драма
2024, Испания
6.6
Тело в огне
драма, криминал, детектив, биография, мини-сериал
2023, Испания
4.6
Азбука смерти
The ABCs of Death
ужасы
2012, США
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