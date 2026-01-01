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Эва Льорач
Эва Льорач Eva Llorach
Киноафиша Персоны Эва Льорач

Эва Льорач

Eva Llorach

Дата рождения
3 апреля 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Мурсия, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Диско, Ибица, локоми 6.6
Диско, Ибица, локоми (2024)
Тело в огне 6.6
Тело в огне (2023)
5.4
Общее место (2024)

Фильмография Эва Льорач

Иллюзия убийства 5.3
Иллюзия убийства Reversión
детектив, триллер 2025, Испания / Доминиканская Республика
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Диско, Ибица, локоми 6.6
Диско, Ибица, локоми Disco, Ibiza, Locomía
биография, драма, музыка 2024, Испания
5.4
Общее место Un lugar común
драма 2024, Испания
Тело в огне 6.6
Тело в огне
драма, криминал, детектив, биография, мини-сериал 2023, Испания
Азбука смерти 4.6
Азбука смерти The ABCs of Death
ужасы 2012, США
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