Аасия Шах
Aasiya Shah
Аасия Шах
Аасия Шах
Aasiya Shah
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.7
Кровные
(2021)
6.1
Чудовище должно умереть
(2021)
0.0
Мы еще пожалеем об этом
(2024)
Фильмография Аасия Шах
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Год
Все
2024
2021
Все
3
Сериалы
3
Актриса
3
Мы еще пожалеем об этом
драма, комедия
2024, Великобритания/США
6.7
Кровные
комедия
2021, Великобритания
6.1
Чудовище должно умереть
криминал
2021, Великобритания
