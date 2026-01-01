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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Фильмография
Ника Фисенко
Nika Fisenko
Киноафиша
Персоны
Ника Фисенко
Ника Фисенко
Nika Fisenko
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.3
Касса невест
(2026)
4.3
Чёртов камень
(2024)
0.0
Учитель года
(2025)
Фильмография Ника Фисенко
Детектив на все руки. Дело о потерянном счастье
детектив, криминал
2026, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.3
Касса невест
мелодрама, комедия
2026, Россия
Смотреть трейлер
Учитель года
драма
2025, Россия
Вернуть жизнь
мелодрама, мини-сериал
2024, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Одноклассники. Бывших не бывает
мелодрама, мини-сериал
2024, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.3
Чёртов камень
Devil's stone
приключения
2024, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
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