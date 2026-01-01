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Ника Фисенко Nika Fisenko
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Ника Фисенко

Nika Fisenko

Актерское амплуа
Романтическая актриса, Комедийный актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Касса невест 7.3
Касса невест (2026)
Чёртов камень 4.3
Чёртов камень (2024)
0.0
Учитель года (2025)

Фильмография Ника Фисенко

Детектив на все руки. Дело о потерянном счастье
Детектив на все руки. Дело о потерянном счастье
детектив, криминал 2026, Россия
Касса невест 7.3
Касса невест
мелодрама, комедия 2026, Россия
Смотреть трейлер
Учитель года
драма 2025, Россия
Вернуть жизнь
Вернуть жизнь
мелодрама, мини-сериал 2024, Россия
Одноклассники. Бывших не бывает
Одноклассники. Бывших не бывает
мелодрама, мини-сериал 2024, Россия
Чёртов камень 4.3
Чёртов камень Devil's stone
приключения 2024, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
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