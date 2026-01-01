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Фильмография
Марина Смирнова
Marina Smirnova
Киноафиша
Персоны
Марина Смирнова
Марина Смирнова
Marina Smirnova
Дата рождения
26 августа 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
СССР
Актерское амплуа
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.3
Игла
(1988)
5.5
Игла Remix
(2010)
Фильмография Марина Смирнова
5.5
Игла Remix
Igla Remix
мюзикл
2010, Россия
Смотреть трейлер
7.3
Игла
Igla
боевик
1988, СССР
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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