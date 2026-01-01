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Марина Смирнова
Марина Смирнова Marina Smirnova
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Марина Смирнова

Marina Smirnova

Дата рождения
26 августа 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
СССР
Актерское амплуа
Герой боевиков

Популярные фильмы

Игла 7.3
Игла (1988)
Игла Remix 5.5
Игла Remix (2010)

Фильмография Марина Смирнова

Игла Remix 5.5
Игла Remix Igla Remix
мюзикл 2010, Россия
Смотреть трейлер
Игла 7.3
Игла Igla
боевик 1988, СССР
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