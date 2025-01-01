Людмила Давыдова

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Людмила Анатольевна Давыдова (II) — актриса театра и кино, заслуженная артистка России.
Родилась 13 февраля 1947 года.
В 1973 году окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина (курс Т.К. Коптевой). Работала в Театре на Таганке, Театре на Юго-Западе и театре «МОСТ». Руководит детским коллективом «Золотой ключик», член Гильдии киноактёров.