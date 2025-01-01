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Людмила Давыдова
Киноафиша Персоны Людмила Давыдова

Людмила Давыдова

Дата рождения
13 февраля 1947
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Водолей

Биография Людмилы Давыдовой

Людмила Анатольевна Давыдова (II) — актриса театра и кино, заслуженная артистка России.
Родилась 13 февраля 1947 года.

В 1973 году окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина (курс Т.К. Коптевой). Работала в Театре на Таганке, Театре на Юго-Западе и театре «МОСТ». Руководит детским коллективом «Золотой ключик», член Гильдии киноактёров.

Популярные фильмы

Сирота казанская 7.0
Сирота казанская (1997)
Холодный март 6.6
Холодный март (1987)
Любовь - смертельная игра 4.9
Любовь - смертельная игра (1991)

Фильмография Людмилы Давыдовой

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 3 Сериалы 1 Актриса 4
Сирота казанская 7
Сирота казанская Sirota kazanskaya
комедия, мелодрама 1997, Россия
Любовь - смертельная игра 4.9
Любовь - смертельная игра Lyubov - smertelnaya igra
драма, криминал 1991, СССР
Холодный март 6.6
Холодный март Kholodnyy mart
драма 1987, СССР
Совесть
Совесть
детектив, военный, исторический 1974, СССР
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