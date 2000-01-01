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Фильмография
Мишель Артур
Michelle Arthur
Киноафиша
Персоны
Мишель Артур
Мишель Артур
Michelle Arthur
Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.0
Теория большого взрыва
(2007)
7.9
Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном
(2019)
7.5
Терминатор: Битва за будущее
(2008)
Фильмография Мишель Артур
Неидеальные женщины
триллер, драма
2026, США
7.9
Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном
комедия, телешоу
2019, США
6.2
Тонкий лед
The Convincer
драма
2011, США
7.5
Терминатор: Битва за будущее
драма, боевик, фантастика
2008, США
8
Теория большого взрыва
комедия
2007, США
6.4
Роковое число 23
The Number 23
мистика, триллер, драма
2007, США
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