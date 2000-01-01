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Мишель Артур Michelle Arthur
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Мишель Артур

Michelle Arthur

Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Теория большого взрыва 8.0
Теория большого взрыва (2007)
Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном 7.9
Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном (2019)
Терминатор: Битва за будущее 7.5
Терминатор: Битва за будущее (2008)

Фильмография Мишель Артур

Неидеальные женщины
Неидеальные женщины
триллер, драма 2026, США
Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном 7.9
Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном
комедия, телешоу 2019, США
Тонкий лед 6.2
Тонкий лед The Convincer
драма 2011, США
Терминатор: Битва за будущее 7.5
Терминатор: Битва за будущее
драма, боевик, фантастика 2008, США
Теория большого взрыва 8
Теория большого взрыва
комедия 2007, США
Роковое число 23 6.4
Роковое число 23 The Number 23
мистика, триллер, драма 2007, США
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