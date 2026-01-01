Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
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Михаил Павлик
Mikhail Pavlik
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Персоны
Михаил Павлик
Михаил Павлик
Mikhail Pavlik
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.8
Брестская крепость
(2010)
7.0
Ресторан по понятиям
(2022)
6.9
Инспектор Гаврилов
(2024)
Фильмография Михаил Павлик
5.8
Миллиард проблем
комедия
2025, Россия
4.5
Наша Russia. 8 марта
Nasha Russia. 8 marta
комедия, мелодрама
2025, Россия
Карьера Куколки
Dolly's career
комедия
2025, Россия
6.9
Инспектор Гаврилов
комедия, криминал
2024, Россия
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5.7
Баба Яга спасает новый год
Baba Yaga spasaet Novyy god
семейный, приключения
2024, Россия
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7
Ресторан по понятиям
комедия, криминал
2022, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.2
Нагиев на карантине
комедия
2020, Россия
5.8
Внутренний огонь
Vnutrenniy ogon
комедия
2020, Россия
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Другие проекты Михаил Павлик
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Вольтури заменили на Черногора, а Джейкоба на Чудо-Юдо: в октябре выйдет наш ответ «Сумеркам» с рейтингом 6+
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Okko переснял советский фильм, получивший премию «Оскар» в 1975 году: в главных ролях Миронов, в титрах — Фрейндлих
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