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Михаил Павлик Mikhail Pavlik
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Михаил Павлик

Mikhail Pavlik

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Брестская крепость 7.8
Брестская крепость (2010)
Ресторан по понятиям 7.0
Ресторан по понятиям (2022)
Инспектор Гаврилов 6.9
Инспектор Гаврилов (2024)

Фильмография Михаил Павлик

Миллиард проблем 5.8
Миллиард проблем
комедия 2025, Россия
Наша Russia. 8 марта 4.5
Наша Russia. 8 марта Nasha Russia. 8 marta
комедия, мелодрама 2025, Россия
Карьера Куколки
Карьера Куколки Dolly's career
комедия 2025, Россия
Инспектор Гаврилов 6.9
Инспектор Гаврилов
комедия, криминал 2024, Россия
Баба Яга спасает новый год 5.7
Баба Яга спасает новый год Baba Yaga spasaet Novyy god
семейный, приключения 2024, Россия
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Ресторан по понятиям 7
Ресторан по понятиям
комедия, криминал 2022, Россия
Нагиев на карантине 6.2
Нагиев на карантине
комедия 2020, Россия
Внутренний огонь 5.8
Внутренний огонь Vnutrenniy ogon
комедия 2020, Россия
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Другие проекты Михаил Павлик
Анна Каренина
12+

Анна Каренина

Информация
Анна Каренина
12+

Анна Каренина

Информация
Новости о Михаил Павлик
Яна Кошкина и ее подруги отрываются в Питере в трейлере комедии «Бар «МоскваЧики»
Яна Кошкина и ее подруги отрываются в Питере в трейлере комедии «Бар «МоскваЧики»
Кабачковая икра по-азиатски — 2 добавки и закуска вкуснее, чем по бабушкиному рецепту: не горчит и отлично хранится в холодильнике 
Не только хрен, укроп и чеснок: что ещё положить в банку с огурцами — от шеф-повара советует 2 ягоды
Выпросил у друзей остатки обоев и отправил шторы на помойку: делаю роскошное жалюзи за 0 рублей — а выглядит на пару тысяч
3 главных сериала августа, которые ни за что нельзя пропустить: №1 уже вышел целиком и получил 7,4 на «Кинопоиске»
Колоссальный ляп в новых «Ментовских войнах» с Устюговым всплыл еще до премьеры: Шилов все-таки вернется, но… не в Россию?
Вольтури заменили на Черногора, а Джейкоба на Чудо-Юдо: в октябре выйдет наш ответ «Сумеркам» с рейтингом 6+
Повзрослевший Леви вернулся, но без Микасы и Эрена: в этом «спин-оффе» «Атаки титанов» Аккерман скрывается под маской
Готовимся к новым «Мстителям»: до декабря обязательно посмотреть 15 работ Marvel, чтобы не сидеть с глупым видом в кино
«Своего рода “Аватар”»: почему на самом деле «Терминатора 2» в России полюбили сильнее, чем первую часть – спецэффекты ни при чем
Откуда взялся Билл Шифр и как на самом деле зовут Диппера: 7 загадок «Гравити Фолз», которые мультсериал не раскрыл
Okko переснял советский фильм, получивший премию «Оскар» в 1975 году: в главных ролях Миронов, в титрах — Фрейндлих 
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