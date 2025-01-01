Лев Абрамович Додин — советский и российский театральный режиссёр, народный артист России. Родился 14 мая 1944 года в Сталинске, Кемеровская область.

В 1975–1979 годах работал в Театре драмы и комедии на Литейном, ставил спектакли на Малой сцене Большого драматического театра. С 1992 года возглавляемый им Малый драматический театр вошёл в Союз театров Европы, а в 1998 году получил статус «Театра Европы» — третьего после парижского Одеона и театра «Пикколо» Джорджо Стрелера.

Спектакли Льва Додина были показаны в 27 странах мира, включая Великобританию, Францию, Германию, Италию, США, Японию и Австралию. В 1999 году в Италии состоялся фестиваль его постановок.

Награды: