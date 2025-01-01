Лев Абрамович Додин — советский и российский театральный режиссёр, народный артист России. Родился 14 мая 1944 года в Сталинске, Кемеровская область.
В 1975–1979 годах работал в Театре драмы и комедии на Литейном, ставил спектакли на Малой сцене Большого драматического театра. С 1992 года возглавляемый им Малый драматический театр вошёл в Союз театров Европы, а в 1998 году получил статус «Театра Европы» — третьего после парижского Одеона и театра «Пикколо» Джорджо Стрелера.
Спектакли Льва Додина были показаны в 27 странах мира, включая Великобританию, Францию, Германию, Италию, США, Японию и Австралию. В 1999 году в Италии состоялся фестиваль его постановок.
Народный артист России (1993)
Государственная премия СССР (1986)
Государственные премии России (1992, 2003, 2016)
Премия Президента Российской Федерации (2001)
Лев Додин — тонко чувствующий гений современности. Он — архитектор духовных пространств. Его театр не утешает, а обнажает. Почему же вот десятилетия зритель идёт во мрак — за светом? И как «Братья Карамазовы» и «Чайка» изменили представления о том, какой может быть классика в театре?
Лев Додин — театр как медитация: «Братья Карамазовы» и «Чайка» как смысловые вершины режиссера