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Лев Додин Lev Dodin
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Лев Додин

Lev Dodin

Дата рождения
14 мая 1944
Возраст
81 год
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Новокузнецк, Россия

Биография Льва Додина

Лев Абрамович Додин — советский и российский театральный режиссёр, народный артист России. Родился 14 мая 1944 года в Сталинске, Кемеровская область.

В 1975–1979 годах работал в Театре драмы и комедии на Литейном, ставил спектакли на Малой сцене Большого драматического театра. С 1992 года возглавляемый им Малый драматический театр вошёл в Союз театров Европы, а в 1998 году получил статус «Театра Европы» — третьего после парижского Одеона и театра «Пикколо» Джорджо Стрелера.

Спектакли Льва Додина были показаны в 27 странах мира, включая Великобританию, Францию, Германию, Италию, США, Японию и Австралию. В 1999 году в Италии состоялся фестиваль его постановок.

Награды:

  • Народный артист России (1993)

  • Государственная премия СССР (1986)

  • Государственные премии России (1992, 2003, 2016)

  • Премия Президента Российской Федерации (2001)

Популярные фильмы

Станиславский. Жажда жизни 6.8
Станиславский. Жажда жизни (2020)
TheatreHD: Золотая маска: Жизнь и судьба 0.0
TheatreHD: Золотая маска: Жизнь и судьба (2016)
TheatreHD: Золотая Маска: Коварство и любовь 0.0
TheatreHD: Золотая Маска: Коварство и любовь (2018)

Фильмография Льва Додина

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 4 Режиссер 3 Актер 1
Чайка
Чайка The Seagull
спектакль 2024, Россия
Станиславский. Жажда жизни 6.8
Станиславский. Жажда жизни Stanislavsky. Lust for life
документальный 2020, Россия
TheatreHD: Золотая Маска: Коварство и любовь
TheatreHD: Золотая Маска: Коварство и любовь Kabale und Liebe
спектакль 2018, Россия
TheatreHD: Золотая маска: Жизнь и судьба
TheatreHD: Золотая маска: Жизнь и судьба Life and Fate
спектакль 2016, Россия

Творческий путь Льва Додина

Лев Додин — тонко чувствующий гений современности. Он — архитектор духовных пространств. Его театр не утешает, а обнажает. Почему же вот десятилетия зритель идёт во мрак — за светом? И как «Братья Карамазовы» и «Чайка» изменили представления о том, какой может быть классика в театре?

Лев Додин — театр как медитация: «Братья Карамазовы» и «Чайка» как смысловые вершины режиссера

Лев Додин — театр как медитация: «Братья Карамазовы» и «Чайка» как смысловые вершины режиссера

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