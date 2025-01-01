Александр Алексеевич Трофимов — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России (1992), народный артист России (2013). Родился 18 марта 1952 года в Москве.

С 1969 года работал техником в офицерском клубе Краснознамённой военной академии бронетанковых войск имени маршала Малиновского. С 1971 года руководил юношеской студией при народном театре шёлкового комбината в Наро-Фоминске. В 1974 году окончил Высшее театральное училище имени Щукина и сразу после выпуска был принят в труппу Московского театра на Таганке, где служит по настоящее время.

Является ведущим актёром Театра на Таганке, известен как исполнитель остропсихологических ролей. Его персонажи — сдержанные, но обладающие внутренней силой и жёстким характером.

На экране Александр Трофимов запомнился зрителям благодаря участию в ряде знаковых советских фильмов. Одной из его самых известных работ стала роль кардинала Ришелье в популярном музыкальном телефильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978) Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Также он сыграл Гоголя в экранизации «Мёртвых душ» (1984) Михаила Швейцера, где его трактовка образа была отмечена критиками как одна из самых выразительных.

Ещё одной важной работой стала роль случайного попутчика в драме «Крейцерова соната» (1987), снятой по повести Льва Толстого. Его участие в этих и других проектах закрепило за ним репутацию актёра, способного к глубокому психологическому перевоплощению.

Творчество Александра Трофимова отличается сдержанной, но мощной энергетикой, а его герои неизменно привлекают внимание сложностью характера и внутренней напряжённостью.