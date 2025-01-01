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Александр Трофимов
Александр Трофимов
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Александр Трофимов

Дата рождения
18 марта 1952
Возраст
73 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер

Биография Александра Трофимова

Александр Алексеевич Трофимов — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России (1992), народный артист России (2013). Родился 18 марта 1952 года в Москве.

С 1969 года работал техником в офицерском клубе Краснознамённой военной академии бронетанковых войск имени маршала Малиновского. С 1971 года руководил юношеской студией при народном театре шёлкового комбината в Наро-Фоминске. В 1974 году окончил Высшее театральное училище имени Щукина и сразу после выпуска был принят в труппу Московского театра на Таганке, где служит по настоящее время.

Является ведущим актёром Театра на Таганке, известен как исполнитель остропсихологических ролей. Его персонажи — сдержанные, но обладающие внутренней силой и жёстким характером.

На экране Александр Трофимов запомнился зрителям благодаря участию в ряде знаковых советских фильмов. Одной из его самых известных работ стала роль кардинала Ришелье в популярном музыкальном телефильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978) Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Также он сыграл Гоголя в экранизации «Мёртвых душ» (1984) Михаила Швейцера, где его трактовка образа была отмечена критиками как одна из самых выразительных.

Ещё одной важной работой стала роль случайного попутчика в драме «Крейцерова соната» (1987), снятой по повести Льва Толстого. Его участие в этих и других проектах закрепило за ним репутацию актёра, способного к глубокому психологическому перевоплощению.

Творчество Александра Трофимова отличается сдержанной, но мощной энергетикой, а его герои неизменно привлекают внимание сложностью характера и внутренней напряжённостью.

Популярные фильмы

Д&#39;Артаньян и три мушкетёра 8.0
Д'Артаньян и три мушкетёра (1979)
Питер Пэн 7.6
Питер Пэн (1987)
Крейцерова соната 7.1
Крейцерова соната (1987)

Фильмография Александра Трофимова

Жанр
Год
Все 7 Фильмы 7 Актер 7
На дне 6
На дне Na dne
драма 2015, Россия
Самоубийца 5.9
Самоубийца Suicide
комедия 1990, СССР
Гамбринус 6.1
Гамбринус Gambrinus
драма, комедия, мюзикл 1990, СССР
Крейцерова соната 7.1
Крейцерова соната Kreytserova sonata
драма 1987, СССР
Странник 5.6
Странник Strannik
приключения 1987, СССР
Питер Пэн 7.6
Питер Пэн Piter Pen
приключения, семейный, фэнтези 1987, СССР
Смотреть трейлер
Д&#39;Артаньян и три мушкетёра 8
Д'Артаньян и три мушкетёра D'Artanyan i tri mushketyora
мюзикл, приключения 1979, СССР
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