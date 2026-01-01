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Фильмография
Ли Ми-до
Mi-do Lee
Киноафиша
Персоны
Ли Ми-до
Ли Ми-до
Mi-do Lee
Дата рождения
25 мая 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.9
Папа странный
(2017)
7.7
Обречен любить тебя
(2014)
7.1
Неспящие в Сеуле
(2024)
Фильмография Ли Ми-до
Эффективные свидания для одиночек
комедия, мелодрама, дорама
2026, Южная Корея
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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Круглосуточная качалка
комедия, мелодрама, спорт, дорама
2025, Южная Корея
7.1
Неспящие в Сеуле
Single in Seoul
драма, мелодрама
2024, Южная Корея
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Любовные истории красавчиков-ученых
драма, мелодрама, дорама
2023, Южная Корея
6.6
Особняк
драма, триллер, детектив, дорама
2022, Южная Корея
6.2
Потрясающие
драма, комедия, мелодрама, дорама
2022, Южная Корея
6.8
Мой малыш
драма, комедия, мелодрама, дорама
2020, Южная Корея
7.9
Папа странный
комедия, семейный, мелодрама, дорама
2017, Южная Корея
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