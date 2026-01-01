Оповещения от Киноафиши
Алексей Войтюк Aleksei Vojtyuk
Киноафиша Персоны Алексей Войтюк

Алексей Войтюк

Aleksei Vojtyuk

Дата рождения
14 апреля 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Овен
Актерское амплуа
Путешественник, Комедийный актёр, Актер озвучки

Популярные фильмы

После дождичка, в четверг 7.5
После дождичка, в четверг (1985)
Котенок 7.3
Котенок (1996)
Турбозавры, вперед! 5.7
Турбозавры, вперед! (2022)

Фильмография Алексей Войтюк

Жанр
Год
Черные начинают – белые выигрывают
Черные начинают – белые выигрывают
детектив 2024, Россия
Дракошия
Дракошия
приключения, семейный, комедия 2022, Россия
Пиноккио. Правдивая история 3.4
Пиноккио. Правдивая история Pinokkio. Pravdivaya istoriya
семейный, приключения, сказка 2022, Россия
Смотреть трейлер
Турбозавры, вперед! 5.7
Турбозавры, вперед! Turbozavry, vperyod!
анимация, детский 2022, Россия
Смотреть трейлер
Детектив на миллион
Детектив на миллион
детектив 2020, Россия
Зебра в клеточку
Зебра в клеточку
детский 2020, Россия
Котенок 7.3
Котенок Kotyonok
мелодрама, семейный 1996, Россия
После дождичка, в четверг 7.5
После дождичка, в четверг Posle dozhdichka, v chetverg
семейный 1985, СССР
Шутки в сторону 5.3
Шутки в сторону Shutki v storonu
комедия, мюзикл 1984, СССР
