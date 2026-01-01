Оповещения от Киноафиши
Алексей Войтюк
Aleksei Vojtyuk
Алексей Войтюк
Алексей Войтюк
Aleksei Vojtyuk
Дата рождения
14 апреля 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Овен
Актерское амплуа
Путешественник, Комедийный актёр, Актер озвучки
Популярные фильмы
7.5
После дождичка, в четверг
(1985)
7.3
Котенок
(1996)
5.7
Турбозавры, вперед!
(2022)
Фильмография Алексей Войтюк
Черные начинают – белые выигрывают
детектив
2024, Россия
Дракошия
приключения, семейный, комедия
2022, Россия
3.4
Пиноккио. Правдивая история
Pinokkio. Pravdivaya istoriya
семейный, приключения, сказка
2022, Россия
Смотреть трейлер
5.7
Турбозавры, вперед!
Turbozavry, vperyod!
анимация, детский
2022, Россия
Смотреть трейлер
Детектив на миллион
детектив
2020, Россия
Зебра в клеточку
детский
2020, Россия
7.3
Котенок
Kotyonok
мелодрама, семейный
1996, Россия
7.5
После дождичка, в четверг
Posle dozhdichka, v chetverg
семейный
1985, СССР
5.3
Шутки в сторону
Shutki v storonu
комедия, мюзикл
1984, СССР
Новости о Алексей Войтюк
В Москве откроется кинолагерь для детей DAKITAP Film Camp
«Это прекрасное расширение каста»: кинокритик оценил шансы «Холопа 3» повторить миллиардный успех первых двух частей
Этот российский ретро-сериал с рейтингом 8,4 смотрят семьями: зрители даже не догадываются, что «Шифр» — копия британской картины
«Место встречи изменить нельзя» — не единственный сериал-хит: люблю другой советский детектив и серий больше
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
