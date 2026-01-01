Эрдем Адилче

С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта

Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)

С 1 сентября кидаю газету в машину – теперь не страшен даже ливень: днище скажет спасибо – всем водителям на заметку

Август прощается громко: 10 российских сериалов, которые вышли в последние дни лета — затягивают не по-детски

«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная

СССР добрался до Арракиса: 3 «русские» детали «Дюны», которые можно легко пропустить

Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории

Считался утерянным 17 лет: только один фильм Алексея Учителя получил 8+, и «Прогулка» со скандальной «Матильдой» рядом не стояли

Что, если бы «Первый отдел» сняли в 1979-м? Нашли советских «двойников» Брагина и Шибанова — детектив получился бы в разы мрачнее

Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей