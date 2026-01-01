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Нобуо Тобита
Нобуо Тобита Nobuo Tobita
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Нобуо Тобита

Nobuo Tobita

Дата рождения
6 ноября 1959
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Код Гиас: Восставший Лелуш 8.6
Код Гиас: Восставший Лелуш (2006)
Твоя апрельская ложь 8.3
Твоя апрельская ложь (2014)
Ванпанчмен 8.2
Ванпанчмен (2015)

Фильмография Нобуо Тобита

Можете ли вы постирать это ради меня?
Можете ли вы постирать это ради меня?
аниме 2026, Япония
Игра лжецов
Игра лжецов
аниме , драма, триллер 2026, Япония
Хранитель камфорного дерева 6.3
Хранитель камфорного дерева Kusunoki no Bannin
анимация 2026, Япония
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Детектив Конан: Одноглазый флэшбэк Meitantei Conan: Sekigan no Flashback
боевик, анимация, детектив 2025, Япония
Страна песков 7.3
Страна песков
фантастика, приключения, боевик, дорама 2024, Япония
Бармен: Бокал бога 7
Бармен: Бокал бога
драма, аниме 2024, Япония
Моя дочь, отправившаяся в столицу, захотев стать авантюристом, достигла S-ранга 6.2
Моя дочь, отправившаяся в столицу, захотев стать авантюристом, достигла S-ранга
аниме , фэнтези 2023, Япония
Моя любовь девятьсот девяносто девятого уровня к Ямаде 7.4
Моя любовь девятьсот девяносто девятого уровня к Ямаде
комедия, аниме , мелодрама 2023, Япония
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