Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Нобуо Тобита
Nobuo Tobita
Киноафиша
Персоны
Нобуо Тобита
Нобуо Тобита
Nobuo Tobita
Дата рождения
6 ноября 1959
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.6
Код Гиас: Восставший Лелуш
(2006)
8.3
Твоя апрельская ложь
(2014)
8.2
Ванпанчмен
(2015)
Фильмография Нобуо Тобита
Можете ли вы постирать это ради меня?
аниме
2026, Япония
Игра лжецов
аниме , драма, триллер
2026, Япония
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.3
Хранитель камфорного дерева
Kusunoki no Bannin
анимация
2026, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
7
Детектив Конан: Одноглазый флэшбэк
Meitantei Conan: Sekigan no Flashback
боевик, анимация, детектив
2025, Япония
7.3
Страна песков
фантастика, приключения, боевик, дорама
2024, Япония
7
Бармен: Бокал бога
драма, аниме
2024, Япония
6.2
Моя дочь, отправившаяся в столицу, захотев стать авантюристом, достигла S-ранга
аниме , фэнтези
2023, Япония
7.4
Моя любовь девятьсот девяносто девятого уровня к Ямаде
комедия, аниме , мелодрама
2023, Япония
Показать еще
Кондиционеры скоро останутся в прошлом: дизайнеры уже нашли крутую замену – без шума и сквозняка
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Кладу лист бумаги в холодильник перед отпуском: результат просто поразил - не зря так делают все европейцы
Тяжело в учении — легко в тесте (но не всем): только знатоки классики СССР угадают 6 военных фильмов по кадру
«Последний дом» от Netflix — позор, а не замена «Извне»: нашли взамен 5 крутых сериалов о ловушке, из которой не выбраться
Сериал Первого канала с Хабенским «разорвал» Netflix сразу после «Метода»: «Слишком много секса, но жуть, как интересно»
«Пацаны» кончились, а банкет продолжается: Marvel готовит ответку с Брэдом Питтом — историю про «суперзлодеев» хранили на полке 35 лет
Громкая премьера на НТВ со звездой «Шефа» — и формула уже проверенная: в 90-х этот криминальный хит смотрела вся страна
«Я чуть кресло не протёр»: 1,67 млрд долларов за десять дней не спасли нового «Человека-паука» от жёсткой критики
Корча, порча, приворот, практикуем мы к проклятьям современнейший подход: чем закончились «Котопес», «Вуншпунш» и другие мультики детства
Устюгов крут не только в «Ментовских войнах»: этот детектив с ним так затягивает, что «через 10 минут кусок в горло не лезет»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить