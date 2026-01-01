Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Курьер»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Лукаш Парик
Lukás Parík
Киноафиша
Персоны
Лукаш Парик
Лукаш Парик
Lukás Parík
Популярные фильмы
6.8
Школа волшебников
(2025)
6.7
Златовласка
(2025)
6.6
Принцесса и Руна времени
(2020)
Фильмография Лукаш Парик
6.7
Златовласка
Zlatovláska
фэнтези
2025, Чехия
Смотреть трейлер
6.8
Школа волшебников
Zrození alchymistky
семейный, фэнтези
2025, Чехия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.1
Принцесса и Колдун Алазар
Princezna zakletá v case 2
комедия, семейный, фэнтези
2022, Чехия
Смотреть трейлер
6.6
Принцесса и Руна времени
Princezna zakletá v case
приключения, комедия, семейный
2020, Чехия
Смотреть трейлер
Показать еще
Брикетами скупаю на Ozon пьяный китайский чай: завариваю покрепче и снимаю напряжение — но при этом могу садиться за руль
Европейцы давно зарыли погреба на дачах: все запасы хранят в особом подземном холодильнике – в России о таком ни сном ни духом
Этот курорт уже заменил прошаренным туристам надоевший Египет: зимой +30, море тёплое, а россиянам виза не нужна
Проклятый «Форсаж 11» стал еще хуже: брат Пола Уокера открестился от фильма — погибшую звезду хотят вернуть при помощи ИИ
Apple не только «клепает» раскладушки, но и снимает кино: 10 сериалов — не хуже HBO и местами круче Netflix
Королю комедии 60 лет — собрали 5 лучших фильмов Адама Сэндлера с самыми высокими оценками на IMDb
Экранизацию этого Sci-Fi считали невозможной — пока за дело не взялись авторы «Игры престолов»: 7,5 на IMDb уже в кармане
Лишь у одного фильма Гая Ричи есть продолжение — спустя 17 лет оно внезапно рвет все чарты на пару с новыми «Джентльменами»
«Атака титанов» установила запредельный рекорд в России: «Магичке» и «Ван-Пису» остается только глотать пыль
У «Места встречи» есть продолжение, и вы его едва ли смотрели: там показали, что стало с Шараповым и Варей (но забыли про Жеглова)
15 сентября в цифре выходит «Новый "Парк Юрского"»: боевик с динозаврами может зайти всем фанатам Спилберга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить