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Марк Рюшманн
Marc Ruchmann
Киноафиша
Персоны
Марк Рюшманн
Марк Рюшманн
Marc Ruchmann
Дата рождения
1 января 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
6.9
Лицом к лицу
(2022)
6.6
Манипуляции
(2022)
6.2
5x2
(2004)
Фильмография Марк Рюшманн
4.9
Sweet Jesus
Doux Jésus
комедия
2025, Франция
5.7
Назад в прошлое
фантастика, триллер, детектив, мини-сериал
2023, Франция
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6.6
Манипуляции
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2022, Франция
6.9
Лицом к лицу
комедия, криминал
2022, Франция
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6
План Случайная связь
комедия, мелодрама
2018, Франция
План любви
комедия, мелодрама
2018, Франция
5.8
Семейная фотография
Photo de famille
драма, комедия
2018, Франция
6.3
5x2
5x2
мелодрама, драма
2004, Франция
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