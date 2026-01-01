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Скоро в прокате «Крушение рейса»
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Кэйлен Ом
Kaelen Ohm
Киноафиша
Персоны
Кэйлен Ом
Кэйлен Ом
Kaelen Ohm
Место рождения
Ферни, Канада
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.6
Извне
(2022)
6.8
Неслучайность
(2021)
4.2
Проклятие пиковой дамы
(2021)
Фильмография Кэйлен Ом
8.6
Извне
ужасы, фантастика
2022, США
6.8
Неслучайность
драма, боевик, триллер
2021, Израиль/США
4.2
Проклятие пиковой дамы
Queen of Spades
ужасы
2021, Канада
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