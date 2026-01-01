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Марк Уингетт
Марк Уингетт Mark Wingett
Киноафиша Персоны Марк Уингетт

Марк Уингетт

Mark Wingett

Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Охота 8.0
Охота (2026)
Квадрофения 7.2
Квадрофения (1979)
Вдали от обезумевшей толпы 7.1
Вдали от обезумевшей толпы (2015)

Фильмография Марк Уингетт

Охота 8
Охота Hunting Party
боевик, криминал, ужасы 2026,
Смотреть трейлер
Монахиня из Борли. Возвращение 4.2
Монахиня из Борли. Возвращение Borley Rectory: The Awakening
ужасы, детектив 2025, Великобритания
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Вдали от обезумевшей толпы 7.1
Вдали от обезумевшей толпы Far from the Madding Crowd
драма 2015, США / Великобритания
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Дом Хемингуэй 6.2
Дом Хемингуэй Dom Hemingway
комедия, драма, криминал 2013, Великобритания
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Хулиганы 3 5.2
Хулиганы 3 Green Street 3: Never Back Down
боевик, криминал, драма 2013, Великобритания
Квадрофения 7.2
Квадрофения Quadrophenia
драма, мюзикл 1979, Великобритания
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