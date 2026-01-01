Оповещения от Киноафиши
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Фильмография
Марк Уингетт
Mark Wingett
Киноафиша
Персоны
Марк Уингетт
Марк Уингетт
Mark Wingett
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
8.0
Охота
(2026)
7.2
Квадрофения
(1979)
7.1
Вдали от обезумевшей толпы
(2015)
Фильмография Марк Уингетт
8
Охота
Hunting Party
боевик, криминал, ужасы
2026,
Смотреть трейлер
4.2
Монахиня из Борли. Возвращение
Borley Rectory: The Awakening
ужасы, детектив
2025, Великобритания
Смотреть трейлер
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7.1
Вдали от обезумевшей толпы
Far from the Madding Crowd
драма
2015, США / Великобритания
Смотреть трейлер
6.2
Дом Хемингуэй
Dom Hemingway
комедия, драма, криминал
2013, Великобритания
Смотреть трейлер
5.2
Хулиганы 3
Green Street 3: Never Back Down
боевик, криминал, драма
2013, Великобритания
7.2
Квадрофения
Quadrophenia
драма, мюзикл
1979, Великобритания
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