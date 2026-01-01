Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Массимилиано Примо Приджоббо Massimiliano Primo Prigiobbo
Киноафиша Персоны Массимилиано Примо Приджоббо

Массимилиано Примо Приджоббо

Massimiliano Primo Prigiobbo

Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Кодекс Данте 5.3
Кодекс Данте (2025)

Фильмография Массимилиано Примо Приджоббо

Кодекс Данте 5.3
Кодекс Данте In the Hand of Dante
драма 2025, Италия
Смотреть трейлер
Билеты
Показать еще
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
Старую пластиковую бочку режу по бокам — и получаю многоэтажную грядку: в магазине такой цены не сложат
За эти «понты» при заказе кухни дизайнер советует не переплачивать: дорогое ЛДСП и доводчики канули в небытие
Спрятаны в глубине Netflix, а оторваться невозможно: 10 сериалов для тех, кто уже пересмотрел все очевидные хиты типа «Игры в кальмара»
В США «Титаник» собрал 2.2 млрд, но в России установил рекорд покруче: с ним попал в «Книгу Гиннесса»
«Интерстеллар», безусловно, крутой, но точно не самый «прибыльный»: зато эти 3 фильма Нолана урвали по $1 000 000 000+
95% критиков в восторге от этой «уморительно смешной» новинки с Джоном Синой: до российских экранов шедевр доберется 10 сентября
7 российских сериалов 2026 года с рейтингами до 8,2: что смотреть, если хочется действительно удачную новинку
Думали, «Майор Гром» любят только в России? А ведь от нашего ответа Marvel в восторге Джеки Чан
Эти 2 сериала только начали выходить, а уже цепляют: что посмотреть в августе-2026 любителям триллеров и детективов
За 2 года до хита Меньшова в СССР вышла другая «Москва слезам не верит»: зрители не оценили, зато за границей пришлась ко двору
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше