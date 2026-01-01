Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Массимилиано Примо Приджоббо
Massimiliano Primo Prigiobbo
Киноафиша
Персоны
Массимилиано Примо Приджоббо
Массимилиано Примо Приджоббо
Massimiliano Primo Prigiobbo
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.3
Кодекс Данте
(2025)
Билеты
Фильмография Массимилиано Примо Приджоббо
5.3
Кодекс Данте
In the Hand of Dante
драма
2025, Италия
Смотреть трейлер
Билеты
Показать еще
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
Старую пластиковую бочку режу по бокам — и получаю многоэтажную грядку: в магазине такой цены не сложат
За эти «понты» при заказе кухни дизайнер советует не переплачивать: дорогое ЛДСП и доводчики канули в небытие
Спрятаны в глубине Netflix, а оторваться невозможно: 10 сериалов для тех, кто уже пересмотрел все очевидные хиты типа «Игры в кальмара»
В США «Титаник» собрал 2.2 млрд, но в России установил рекорд покруче: с ним попал в «Книгу Гиннесса»
«Интерстеллар», безусловно, крутой, но точно не самый «прибыльный»: зато эти 3 фильма Нолана урвали по $1 000 000 000+
95% критиков в восторге от этой «уморительно смешной» новинки с Джоном Синой: до российских экранов шедевр доберется 10 сентября
7 российских сериалов 2026 года с рейтингами до 8,2: что смотреть, если хочется действительно удачную новинку
Думали, «Майор Гром» любят только в России? А ведь от нашего ответа Marvel в восторге Джеки Чан
Эти 2 сериала только начали выходить, а уже цепляют: что посмотреть в августе-2026 любителям триллеров и детективов
За 2 года до хита Меньшова в СССР вышла другая «Москва слезам не верит»: зрители не оценили, зато за границей пришлась ко двору
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить