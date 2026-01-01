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Фильмография
Эрин Фритч
Erin Fritch
Киноафиша
Персоны
Эрин Фритч
Эрин Фритч
Erin Fritch
Дата рождения
12 декабря 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Стрелец
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.7
Элементарно
(2012)
7.1
Времена года
(2025)
6.8
Игби идет ко дну
(2002)
Фильмография Эрин Фритч
7.1
Времена года
комедия, мелодрама
2025, США
6.5
Диван для мамы
Mother Couch
комедия, драма
2024, США
Смотреть трейлер
7.7
Элементарно
драма, криминал, детектив
2012, США
6.8
Игби идет ко дну
Igby Goes Down
комедия, драма
2002, Германия / США
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