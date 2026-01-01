Эрин Фритч

Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана

Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение

«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость

Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)

Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли

Купер осваивает новые точки на карте Европы: 6 сезон «Эмили в Париже» станет последним — Netflix уже объявил дату премьеры

Пока ждали 6 сезон «Первого отдела», фанаты НТВ подсели на другой детектив: 8.1 баллов за ту же атмосферу и брутального героя

В России сняли 3 провальных ремейка «Доктора Хауса» — будет и 4-й: Хью Лори заменит «наш» Майкл Скофилд из русского «Побега»

Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей

«Все скандинавы обзавидуются»: нашла мрачный детектив 2026 года на 6 серий — посмотрела взахлеб за один вечер и хочу еще