Мао Итимити Mao Ichimichi
Мао Итимити

Mao Ichimichi

Дата рождения
1 февраля 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Рост
158 см
Актерское амплуа
Герой фэнтези, Комедийный актёр, Герой боевиков

Фильмография Мао Итимити

Жанр
Год
Святой Грааль Эрис
Святой Грааль Эрис
аниме , фэнтези 2026, Япония
Веселая защита владений беспечного лорда
Веселая защита владений беспечного лорда
аниме , фэнтези, приключения, комедия 2026, Япония
О моём перерождении в слизь: Слёзы синего моря 7.7
О моём перерождении в слизь: Слёзы синего моря Gekijou-ban Tensei Shitara Slime Datta Ken: Soukai no Namida-hen
анимация, фэнтези 2026, Япония
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта 6.3
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2025, Япония
Я делаю все возможное, чтобы чувствовать себя как дома в другом мире 6.6
Я делаю все возможное, чтобы чувствовать себя как дома в другом мире
фэнтези, аниме 2024, Япония
Детектив Конан: Пентаграмма на миллион долларов 7.4
Детектив Конан: Пентаграмма на миллион долларов Meitantei Konan Hyakuman Doru no Michishirube
анимация, детектив, мелодрама, аниме 2024, Япония
Синдуальность: Нуар 6.2
Синдуальность: Нуар
боевик, аниме , фантастика 2023, Япония
Кот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит 7.1
Кот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит
аниме , комедия 2023, Япония
Приключение Дигимона 02: Начало 6.1
Приключение Дигимона 02: Начало Digimon Adventure 02: The Beginning
боевик, приключения, анимация, аниме 2023, Япония
В другом мире с мужчиной, обратившимся красоткой 6.4
В другом мире с мужчиной, обратившимся красоткой
аниме , мелодрама 2022, Япония
Непостижимая Ахарэн 6.8
Непостижимая Ахарэн
комедия, аниме , мелодрама 2022, Япония
Жизнь девушки-карателя 7.2
Жизнь девушки-карателя
приключения, аниме , фэнтези 2022, Япония
О моём перерождении в слизь. Фильм 7
О моём перерождении в слизь. Фильм Gekijôban Tensei shitara slime datta ken
анимация, аниме 2022, Япония
Озорная Такаги. Фильм 7.9
Озорная Такаги. Фильм Eiga Karakai Jouzu no Takagi-san
анимация, комедия, мелодрама, аниме 2022, Япония
Путь домохозяина 7.2
Путь домохозяина
комедия, аниме 2021, Япония
Платиновый предел 5.9
Платиновый предел
драма, аниме , фэнтези, триллер 2021, Япония
Тяжкий труд в подземелье 6.2
Тяжкий труд в подземелье
аниме , комедия, фэнтези 2021, Япония
История о пареньке из деревни, расположенной перед сложнейшим подземельем 5.9
История о пареньке из деревни, расположенной перед сложнейшим подземельем
комедия, приключения, аниме , фэнтези 2021, Япония
Луна, Лайка и Носферату 6.6
Луна, Лайка и Носферату
драма, аниме , фэнтези 2021, Япония
Герой-рационал перестраивает королевство 7.3
Герой-рационал перестраивает королевство
приключения, аниме , фэнтези 2021, Япония
Межвидовые рецензенты 7
Межвидовые рецензенты
комедия, аниме , фэнтези 2020, Япония
Восьмой сын? Это не может быть правдой! 6.3
Восьмой сын? Это не может быть правдой!
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2020, Япония
ID: Вторжение 7.4
ID: Вторжение
аниме , криминал, фантастика 2020, Япония
Пламенная бригада пожарных 7.5
Пламенная бригада пожарных
боевик, аниме 2019, Япония
