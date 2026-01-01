Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мао Итимити
Mao Ichimichi
Киноафиша
Персоны
Мао Итимити
Мао Итимити
Mao Ichimichi
Дата рождения
1 февраля 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Рост
158 см
Актерское амплуа
Герой фэнтези, Комедийный актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
8.5
О моем перерождении в слизь
(2018)
7.9
Озорная Такаги. Фильм
(2022)
7.7
О моём перерождении в слизь: Слёзы синего моря
(2026)
Билеты
Фильмография Мао Итимити
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Триллер
Ужасы
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
Все
34
Фильмы
7
Сериалы
27
Актриса
34
Святой Грааль Эрис
аниме , фэнтези
2026, Япония
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
Веселая защита владений беспечного лорда
аниме , фэнтези, приключения, комедия
2026, Япония
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
7.7
О моём перерождении в слизь: Слёзы синего моря
Gekijou-ban Tensei Shitara Slime Datta Ken: Soukai no Namida-hen
анимация, фэнтези
2026, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
6.3
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2025, Япония
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
6.6
Я делаю все возможное, чтобы чувствовать себя как дома в другом мире
фэнтези, аниме
2024, Япония
7.4
Детектив Конан: Пентаграмма на миллион долларов
Meitantei Konan Hyakuman Doru no Michishirube
анимация, детектив, мелодрама, аниме
2024, Япония
6.2
Синдуальность: Нуар
боевик, аниме , фантастика
2023, Япония
7.1
Кот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит
аниме , комедия
2023, Япония
6.1
Приключение Дигимона 02: Начало
Digimon Adventure 02: The Beginning
боевик, приключения, анимация, аниме
2023, Япония
6.4
В другом мире с мужчиной, обратившимся красоткой
аниме , мелодрама
2022, Япония
6.8
Непостижимая Ахарэн
комедия, аниме , мелодрама
2022, Япония
7.2
Жизнь девушки-карателя
приключения, аниме , фэнтези
2022, Япония
7
О моём перерождении в слизь. Фильм
Gekijôban Tensei shitara slime datta ken
анимация, аниме
2022, Япония
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.9
Озорная Такаги. Фильм
Eiga Karakai Jouzu no Takagi-san
анимация, комедия, мелодрама, аниме
2022, Япония
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.2
Путь домохозяина
комедия, аниме
2021, Япония
5.9
Платиновый предел
драма, аниме , фэнтези, триллер
2021, Япония
6.2
Тяжкий труд в подземелье
аниме , комедия, фэнтези
2021, Япония
5.9
История о пареньке из деревни, расположенной перед сложнейшим подземельем
комедия, приключения, аниме , фэнтези
2021, Япония
6.6
Луна, Лайка и Носферату
драма, аниме , фэнтези
2021, Япония
7.3
Герой-рационал перестраивает королевство
приключения, аниме , фэнтези
2021, Япония
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7
Межвидовые рецензенты
комедия, аниме , фэнтези
2020, Япония
6.3
Восьмой сын? Это не может быть правдой!
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2020, Япония
7.4
ID: Вторжение
аниме , криминал, фантастика
2020, Япония
7.5
Пламенная бригада пожарных
боевик, аниме
2019, Япония
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
Показать еще
Пока все сходят с ума по «Первому отделу», про «Полную совместимость» будто забыли: а там осталась всего 1 серия и она выйдет на днях
Новый «Аватар» от Pixar и 98% «свежести» на Rotten Tomatoes: почему мульт «Прыгуны» уже сравнивают с фильмом Кэмерона
Всегда нравилась эта парочка и лишь недавно узнала, почему только Ракета понимал, что говорит Грут
Вслед за «Сказкой о царе Салтане»: когда в России выйдет фильм «Царевна-лягушка 2»
«Отвратительный»: Майков ополчился против лучшего сериала Okko — считает ужасными даже жертв психопата
Лишь 2/10 россиян проходят тест по «Берегись автомобиля» на 7/7 — на сколько ответите вы?
В топ-10 популярных в России мультфильмов – только один западный: именно с него в СССР «списали» «Ну, погоди!»
«Разорвется сердце»: у той самой детской песенки из «Мимино» очень взрослый смысл — цензура СССР даже требовала вырезать сцену
«Ушат помоев на свою страну»: зрители не пожалели эти 5 отечественных картин о войне – угадаете каждую по плохому отзыву? (тест)
«Зацепил с первой минуты»: новый российский детектив на ИВИ почти догнал «Первый отдел» – позади даже «Лепила» с Панфиловым
Михалков отказался от проката в США, но не «испоганил» шедевр с Меньшиковым: культурно послал Костнера с его критикой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667