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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Фильмография
Мортен Хи Андерсен
Morten Hee Andersen
Киноафиша
Персоны
Мортен Хи Андерсен
Мортен Хи Андерсен
Morten Hee Andersen
Дата рождения
22 мая 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.7
Bторая жертва
(2025)
7.6
Меч короля
(2023)
7.5
Бигуди Кармен
(2022)
Фильмография Мортен Хи Андерсен
7.7
Bторая жертва
Det andet offer
драма
2025, Дания
7.6
Меч короля
Bastarden
биография, драма, исторический
2023, Дания / Норвегия / Швеция
Смотреть трейлер
Рецензия
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.5
Бигуди Кармен
драма
2022, Дания
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.8
Вопрос доверия
Ingen kender dagen
драма
2022, Дания
6.6
Маргарита — королева Севера
Margrete den første
биография, драма, исторический
2021, Дания / Норвегия / Польша / Швеция
Возмездие
драма, криминал
2019, Дания
7.4
Школа медсестер
драма
2018, Дания
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Смотреть онлайн
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ИНН 7722742614
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