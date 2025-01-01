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Герард Васильев
Герард Васильев Gerard Vasilyev
Киноафиша Персоны Герард Васильев

Герард Васильев

Gerard Vasilyev

Дата рождения
24 сентября 1935
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Терско-Орловский Маяк, Россия

Биография Герарда Васильева

Герард Вячеславович Васильев — советский и российский артист оперетты, народный артист РСФСР (1981), президент фонда по сохранению и развитию жанра оперетты, президент конкурса молодых артистов оперетты «ОпереттаLand». Родился 24 сентября 1935 года на острове Мудьюг Архангельской области.

В 1967 году окончил Ленинградскую государственную консерваторию по классу вокала и вскоре был принят в труппу Новосибирского театра музыкальной комедии, где всего за восемь месяцев сыграл шесть главных ролей.

В 1968 году по приглашению Георгия Ансимова перешёл в Московский театр оперетты, где служит по настоящее время.

Популярные фильмы

Шинель 6.7
Шинель (1926)
Ганна Главари 0.0
Ганна Главари (1979)

Фильмография Герарда Васильева

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Актер 2
Ганна Главари
Ганна Главари Hanna Glawari
мюзикл, комедия 1979, СССР
Шинель 6.7
Шинель Shinel
драма 1926, СССР
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