Герард Васильев

Герард Вячеславович Васильев — советский и российский артист оперетты, народный артист РСФСР (1981), президент фонда по сохранению и развитию жанра оперетты, президент конкурса молодых артистов оперетты «ОпереттаLand». Родился 24 сентября 1935 года на острове Мудьюг Архангельской области.

В 1967 году окончил Ленинградскую государственную консерваторию по классу вокала и вскоре был принят в труппу Новосибирского театра музыкальной комедии, где всего за восемь месяцев сыграл шесть главных ролей.

В 1968 году по приглашению Георгия Ансимова перешёл в Московский театр оперетты, где служит по настоящее время.