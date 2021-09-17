Андрей Звягинцев - российский кинорежиссер и сценарист, родился 6 февраля 1964 года в Новосибирске. Его мать, Галина Александровна, работала школьным учителем русского языка и литературы, а отец был милиционером. В 1984 году Звягинцев окончил актерский факультет Новосибирского театрального училища, к этому моменту он успел принять участие в ряде постановок, например, «Акселераты» и «Никто не поверит», получая в них по большей части главные роли. Затем Андрей пошел работать в Новосибирский ТЮЗ, однако спустя некоторое время его призвали в армию, где он был конферансье в Новосибирском военном ансамбле. В 1986 году будущий режиссер перебрался в Москву, чтобы поступать в ГИТИС, а в 1990 году он окончил там факультет актерского мастерства (мастерская Евгения Лазарева), но решил не идти работать в театр.

Роли Андрея Звягинцева

После выпуска из ГИТИСа Звягинцев иногда эпизодически снимался в телесериалах и снимал рекламные ролики. Его можно увидеть в телепроектах «Будем знакомы», «Горячев и другие», «Каменская» и кинофильмах «Ширли-мырли» и «Котенок». За 10 лет, проведенных в Москве, Андрей принял участие лишь в двух антрепризных постановках: «Игра в классики» (1993) и «Месяц в деревне» (1997). Много лет спустя режиссер признался, что девяностые годы были очень сложными для него, иногда ему не хватало денег даже на поездку в метро. Внимание к себе Звягинцев привлек благодаря своим рекламным роликам, которые он создавал, не имея режиссерского образования. Талант Андрея открыл для российских телезрителей Дмитрий Лесневский, который в то время был продюсером телевизионного канала Ren TV.

Фильмы Андрея Звягинцева

Режиссерский дебют Звягинцева состоялся на телеканале Ren TV, где он снял телесериал «Черная комната», состоящий из трех короткометражных новелл: «Выбор», «Бусидо» и «Obscure».

Андрей Звягинцев - «Возвращение»

В 2003 году Андрей впервые стал режиссером полнометражной ленты. Фильм «Возвращение» стал настоящей сенсацией: картина была приглашена на фестиваль в Торонто и Монреаль и сразу попала в основной конкурс Венецианского фестиваля. В Венеции картина получила главный приз — «Золотого льва». Фильм получил 28 наград на мировых фестивалях в кино и был показан в 73 странах.

Следующая работа режиссера, кинокартина «Изгнание» (2007) также оказалось очень успешной и получила высокие оценки критиков. Лента была признана лучшим фильмом российской программы на Московском фестивале.

Свою третью картину, социальную драму «Елена», Андрей Звягинцев снял в 2011 году. Фильм повествует о классовом расслоении в современной Москве. Его премьерный показ состоялся на Каннском фестивале, а режиссер получил за свою работу приз «Особый взгляд». Так же эта лента была отмечена на кинофестивале «Сандэнс».

Андрей Звягинцев - «Левиафан»

В 2014 году Андрей вновь сумел снять успешный фильм, социальную драму «Левиафан», киноинтерпретацию истории персонажа из Библии Иова, наложенную Звягинцевым на современные российские реалии. Главные роли исполнили Алексей Серебряков, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Роман Мадянов. В 2015 году «Левиафан» стал обладателем премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший иностранный фильм 2014 года». Эта лента – первая в истории постсоветской России, удостоенная премии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Следующая работа режиссера, «Нелюбовь» (2017) также стала заметной и взяла приз жюри на 70-м Каннском кинофестивале в 2017 году.

Личная жизнь Андрея Звягинцева

На последнем курсе Новосибирского театрального училища у Андрея был роман с актрисой Верой Сергеевой, которая была старше его на несколько лет. В ГИТИСе Звягинцев познакомился с Инной Гриневой, и пара узаконила свои отношения уже через год знакомства, однако их брак продлился всего 6 лет. После развода Звягинцев женился на монтажере Анне Матвеевой, у них есть сын Петр.